La Escuela Coral nº2 presenta "Vivir Cantando"

El próximo Jueves 27 de noviembre la Escuela Coral nº2 de Gualeguaychú, bajo la dirección de la profesora Jaquelina Ferrari, y el profesor auxiliar de dirección Ceferino Albornoz, hace su presentación de cierre de año en el Salón de actos de la Escuela Normal Olegario Victor Andrade, a partir de las 20 hs.

La institución que cuenta con 3 niveles: Coro Inicial (6 a 11 años) dirigido por la profesora Evelyn Lopez, Coro Juvenil (12 a 17 años) dirigido por la profesora Alicia Herman y Coro de Adultos (18 años en adelante), es de enseñanza gratuita, y fue inaugurada en 1994, bajo la dirección de la profesora Amanda Lonardi y su objetivo principal siempre ha sido el despertar en Niños, Jóvenes y Adultos el gusto por el canto, estrechando vínculos individuales y comunitarios.

Te invitamos a disfrutar de este hermoso encuentro, conectando generaciones y donde, junto a músicos invitados, celebraremos el arte, el trabajo en equipo y la alegría de cantar juntos.

Las entradas tienen un valor de $3000 para mayores y $2000 para menores y se pueden conseguir en la escuela en 25 de Mayo 1720, o en el mismo lugar de la presentación (de acuerdo a los lugares que queden disponibles).

¡Vení con tu familia y amigos a vivir esta experiencia musical única! 🎶 ✨