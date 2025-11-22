“De Cara al Sol” reunió a personas mayores en una jornada de integración

El Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” fue sede de un nuevo encuentro recreativo y deportivo destinado a personas mayores de 60 años, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú. La propuesta reunió a decenas de participantes en un espacio de disfrute, movimiento y convivencia, en una jornada que incluyó actividades deportivas, música y momentos de intercambio comunitario.

A lo largo del día se desarrollaron disciplinas como tejo, newcom, orientación, golf croquet y juegos de mesa, junto a un almuerzo comunitario y la entrega de diplomas. Estas actividades forman parte del proyecto institucional del Centro, que promueve el envejecimiento activo, la socialización y la participación desde un enfoque integral de la salud y el bienestar.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, acompañó la actividad junto a la concejal Vanina Basaldúa y el concejal Raymundo Legaria. En el marco de la jornada, Olano destacó: “Estos encuentros son fundamentales porque fortalecen vínculos, promueven hábitos saludables y generan espacios donde nuestras personas mayores se sienten acompañadas, activas y protagonistas. Desde el Municipio seguimos apostando a políticas que cuiden, integren y valoren a quienes construyeron nuestra comunidad”.

Además de las propuestas realizadas durante el encuentro, desde el Centro se recordó que continúa abierta la convocatoria para formar parte del dispositivo municipal. Ubicado en Yaguareté Guazú 152, en el Parque Unzué Grande, “De Cara al Sol” ofrece un espacio de acompañamiento integral para personas mayores con bajo nivel de dependencia, a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y las ciencias sociales. Allí se desarrollan talleres de arte, actividad física, meditación, cocina saludable, huerta orgánica y acciones de promoción de la salud.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo de lunes a viernes en la sede del Centro o en los distintos CAPS, CIC y Nodos de la ciudad. El dispositivo funciona en articulación con PAMI y brinda desayuno, almuerzo, actividades terapéuticas y recreativas, contención profesional y espacios de encuentro que fortalecen la autonomía, la autoestima y las redes vinculares. Para más información, también está disponible el teléfono 3446-324593.