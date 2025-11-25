Miércoles y jueves estará cortado el tráfico vehicular en Urquiza y Boulevard Martínez

El Gobierno de Gualeguaychú comunica a la comunidad que durante el miércoles 26 y el jueves 27 permanecerá cerrada al tránsito vehicular la intersección de Urquiza al Oeste y Boulevard Martínez, a la altura del Instituto Agrotécnico.

La medida responde a las tareas de demolición del badén ubicado en el sector sur del boulevard, en el marco de la obra de reconstrucción y pavimentación integral que ya se encuentra en ejecución sobre esta importante arteria de la zona oeste de la ciudad.

Las restricciones regirán ambos días entre las 7 y las 16 horas, mientras se realicen los trabajos con maquinaria pesada y camiones en movimiento. Una vez finalizada la jornada laboral, la circulación quedará habilitada nuevamente.

Para garantizar la seguridad de los vecinos y ordenar el flujo vial durante el operativo, se definieron desvíos en las calles aledañas. Quienes circulen por Urquiza en sentido Este–Oeste, hacia la Ruta Nacional N°14, deberán desviar en Madre Teresa de Calcuta —al ingreso del Instituto Agrotécnico—, continuar por Rivadavia y reincorporarse a Urquiza al Oeste en Las Azucenas. En sentido contrario, los vehículos serán desviados en Las Azucenas hacia Gervasio Méndez, y en caso de requerir acceso a Urquiza podrán hacerlo por Nágera.

Además, se realiza un corte complementario en las intersecciones de Boulevard De María y Rivadavia para evitar el ingreso vehicular hacia Urquiza al Oeste, lo cual aportará mayor seguridad al área de obra.

Las obras

Es por esto que el Municipio solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y planificar los desplazamientos por las alternativas establecidas para evitar demoras.

Estas tareas se enmarcan en la intervención integral que comenzó semanas atrás sobre Boulevard Martínez, entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez. Con un presupuesto oficial de aproximadamente 400 millones de pesos y la adjudicación a la empresa Hornus S.A., la obra transformará por completo la circulación en el sector, con un nuevo pavimento rígido de hormigón armado sobre base calcárea y dos calzadas de 6,50 metros separadas por un cantero central de 1,60 metros con iluminación.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, incluye obras de desagüe pluvial, entre ellas nuevas cámaras de captación en reemplazo del antiguo guardaganado ubicado en el cruce con Gervasio Méndez.