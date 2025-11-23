 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO

Una vivienda precaria se incendió a la madrugada

Ubicada en Rodó casi Misiones, la construcción se encontraba sin moradores por lo que se desconoce el inicio del fuego. En el lugar trabajaron dos unidades de bomberos.

23 Nov, 2025, 10:45 AM

Cerca de las 2:30 de la mañana, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú fueron requeridos en una precaria vivienda ubicada en la zona de calles Rodó casi Misiones, donde por causas que aún se desconocen, la misma había tomado fuego.

 

Al lugar concurrió el móvil 38 y poco después se sumó en apoyo la unidad 29.

Una vez controlado el fuego y finalizadas las tareas de enfriamiento, ambas unidades regresaron al cuartel.

 

 

La construcción precaria se encontraba sin moradores, por lo que no hubo personas lesionadas.

SINIESTRO

