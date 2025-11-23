Una vivienda precaria se incendió a la madrugada

Cerca de las 2:30 de la mañana, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú fueron requeridos en una precaria vivienda ubicada en la zona de calles Rodó casi Misiones, donde por causas que aún se desconocen, la misma había tomado fuego.

Al lugar concurrió el móvil 38 y poco después se sumó en apoyo la unidad 29.

Una vez controlado el fuego y finalizadas las tareas de enfriamiento, ambas unidades regresaron al cuartel.

La construcción precaria se encontraba sin moradores, por lo que no hubo personas lesionadas.

Temas SINIESTRO