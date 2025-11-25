 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TEATRO GUALEGUAYCHÚ

El Teatro Gualeguaychú recibe un reconocimiento nacional por su trayectoria histórica

La entrega será el jueves 27 de noviembre en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, en el marco de los 25 Premios Teatro del Mundo de la temporada 2024.

25 Nov, 2025, 19:24 PM

El Teatro Gualeguaychú será reconocido con un Premio Trayectoria por sus 110 años durante la entrega de los 25 Premios Teatro del Mundo, que se realizará el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 16h, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA. Para recibir la distinción viajarán el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Luis Castillo.

 

Este premio es otorgado desde 1998 por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, a través del Área de Historia y Teoría Teatral, y se ha consolidado en más de un cuarto de siglo como uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito escénico nacional.

 

El galardón se inscribe en una selección que contempla 19 rubros de la actividad teatral. Entre ellos sobresalen Adaptación Teatral, Espectáculos Internacionales, Ensayística, Traducción, Fotografía Teatral, Diseño de Títeres, Coreografía, Revistas especializadas e Instituciones, además de categorías como Premio Especial, Premio Homenaje y Premio Trayectoria.

 

El jurado del Premio Teatro del Mundo considera criterios como la excelencia en las poéticas, la innovación, la experimentación, la originalidad y la creatividad, así como el impulso a artistas emergentes y a producciones de baja visibilidad en los medios masivos.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

TEATRO GUALEGUAYCHÚ TEATRO Cultura RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO NACIONAL

