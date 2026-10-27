AGMER cuestionó el ajuste educativo de Frigerio y advirtió por el deterioro salarial de los docentes

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó su escuela itinerante a la plaza Urquiza de Gualeguaychú, como parte de una serie de actividades destinadas a visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores de la educación y los reclamos que el sindicato mantiene ante el Gobierno provincial.

En diálogo con Radio Máxima, el secretario general de AGMER en Entre Ríos, Abel Antivero, explicó que la iniciativa forma parte de la continuidad del plan de acciones gremiales y busca generar consensos sociales en torno a las demandas docentes.

“La escuela itinerante es una continuidad de nuestro plan de acciones, que busca consensos sociales, mostrar las condiciones laborales, el reclamo salarial y las condiciones en que nos ha dejado la actual gestión de Rogelio Frigerio”, manifestó.

El dirigente señaló que, además de la cuestión salarial, existen otros temas que han marcado la agenda del gremio durante el año, entre ellos la reforma previsional y la situación de los comedores escolares.

Preocupación por la salud mental y el endeudamiento docente

Otro de los aspectos abordados por Antivero fue la salud mental de los trabajadores de la educación, una problemática que, según sostuvo, no ha recibido suficiente atención por parte del Gobierno provincial.

“Venimos señalando la poca atención que ha brindado el Gobierno provincial en este sentido”, expresó.

En ese contexto, el dirigente manifestó su preocupación por un supuesto incremento de los suicidios y los intentos de suicidio, aunque no aportó cifras específicas que permitan dimensionar esa situación.

Antivero vinculó estas problemáticas con el deterioro de los ingresos y el endeudamiento de los docentes, al considerar que las dificultades económicas repercuten directamente en sus condiciones de vida.

Críticas al presupuesto educativo y al Gobierno provincial

El secretario general de AGMER también cuestionó el rumbo de las políticas educativas de Entre Ríos y sostuvo que la gestión de Frigerio acompaña las decisiones económicas del Gobierno nacional.

“Hemos mostrado cómo nos hemos empobrecido, y este Gobierno ha acompañado la política nacional, que es desfinanciar la educación pública”, afirmó.

En particular, apuntó contra el presupuesto 2026 y cuestionó el acompañamiento de los legisladores entrerrianos a las medidas presupuestarias que, según su interpretación, impulsó el gobernador.

“El mejor ejemplo que tenemos es cómo han votado los legisladores de Entre Ríos el presupuesto 2026 por pedido de Frigerio, con un reajuste tremendo en la educación”, sostuvo.

Según Antivero, las consecuencias de esas decisiones alcanzan diferentes áreas del sistema educativo, desde las becas y la infraestructura escolar hasta la atención de la salud mental y los salarios docentes.

Con la escuela itinerante, AGMER busca trasladar estos reclamos al espacio público y promover el acompañamiento de la comunidad frente a la situación que, según el gremio, atraviesa la educación pública entrerriana.

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