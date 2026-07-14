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Guale ARGENTINA-INGLATERRA

¿Qué hará el comercio de Gualeguaychú durante el partido de la Selección?

La Selección juega ante Inglaterra este miércoles a las 16. Los comercios tomaron una decisión.

14 Jul, 2026, 11:23 AM
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Eugenia Garbino, presidenta del Centro de Defensa Comercial, informó en RADIO MÁXIMA que la mayoría de los comercios céntricos trabajarán de corrido este miércoles, hasta un rato antes del comienzo del partido Argentina-Inglaterra, previsto para las 16 hs.

 

“Hicimos una encuesta entre comerciantes. La mayoría, principalmente en el centro, va a hacer horario de corrido hasta las 15h y no van a abrir a la tarde”.

 

Agregó que “igual no puedo decir todos, porque es muy variado y el que es dueño por ahí viene después del partido, pero cuando son locales con empleados es como que tienen que anunciar una decisión”.

 

Destacó también que “es la semifinal, es el último partido en día de semana, y la gente está saliendo a festejar, hay tanta necesidad de alegría que tiene la gente…”.

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