Se brindará una Jornada de asesoramiento e inscripciones al CBC en Gualeguaychú

La actividad se desarrollará en la Sede del Ateneo Gualeguaychú, ubicada en Alem 73, en dos turnos: de 10 a 12 h y de 19 a 21 h.

Durante la jornada, estudiantes de Gualeguaychú que actualmente cursan distintas carreras universitarias brindarán información detallada sobre el proceso de inscripción, los requisitos, las modalidades de cursada y la experiencia de estudiar en la UBA, tanto en formato presencial como virtual.

La inscripción a la Universidad de Buenos Aires se realiza de manera online, pero requiere la posterior presentación de documentación respaldatoria. En este sentido, la posibilidad de efectuar estos trámites con asesoramiento personalizado en la ciudad representa una oportunidad clave para quienes están dando sus primeros pasos en la vida universitaria.

La jornada es organizada por el Ateneo Gualeguaychú —institución que desde hace más de 30 años acompaña el ingreso a la Universidad de Buenos Aires— junto a la Asociación Civil Puente a Gualeguaychú, integrada por jóvenes estudiantes universitarios que trabajan para acompañar y orientar a los nuevos ingresantes. Entre sus principales objetivos se destacan brindar información, contención y herramientas que faciliten la transición hacia la educación superior.

Quienes se acerquen podrán recibir orientación personalizada, conocer detalles sobre las distintas carreras, evacuar dudas sobre becas, alojamiento y aspectos administrativos. Para más información, se puede contactar a la Asociación Puente a través de sus redes sociales o concurrir directamente a la sede el martes 8 de julio.

