 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PERROS Y GATOS

Conocé el cronograma de castraciones gratuitas para esta semana

Los horarios previstos son: gatos a las 08:30 y perros a las 09:00; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

14 Dic, 2025, 18:45 PM

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446 543429.

 

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional. Los horarios previstos son: gatos a las 08:30 y perros a las 09:00; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

 

Lunes 15: Sede del Puerto (Tiscornia y Goldaracena).

 

Martes 16: Club Unión del Suburbio (Ayacucho y Etchevehere).

 

Miércoles 17: Club Atlético Sur (Tropas y Marcelo T. de Alvear).

 

Jueves 18: Lestonnac 1188 (zona Colegio Villa Malvina).

 

Viernes 19: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

Temas

PERROS Y GATOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso