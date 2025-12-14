Conocé el cronograma de castraciones gratuitas para esta semana

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446 543429.

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional. Los horarios previstos son: gatos a las 08:30 y perros a las 09:00; y los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

Lunes 15: Sede del Puerto (Tiscornia y Goldaracena).

Martes 16: Club Unión del Suburbio (Ayacucho y Etchevehere).

Miércoles 17: Club Atlético Sur (Tropas y Marcelo T. de Alvear).

Jueves 18: Lestonnac 1188 (zona Colegio Villa Malvina).

Viernes 19: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

