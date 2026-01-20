 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale AYUDA ESCOLAR

Piden útiles escolares desde dos barrios de la ciudad

En la comisión vecinal de los barrios Anhelado Sueño y Zuppichini , se están jutando útiles para la escuela, ya que hay muchas familias que no los pueden comprar. El telefono del encargado es 3446 385379.

20 Ene, 2026, 10:44 AM

Desde la comisión, Sabrina Fernández dijo en RADIO MÁXIMA que los útiles se pueden acercar al galpón ubicado entre los dos barrios. Teléfono del encargado, Jorge Guerrero, 3446 385379.

 

"Hay un montón de cursos, de carpintería, soldadura, etc. Se ha formado un lindo galponcito para sacar a los chicos de la realidad de nuestro barrio. Está justita la cosa, no hay mucho trabajo", agregó.

 

La escuelas cerca del barrio son:

  • Esc. Nº 31 “Rca. Oriental del Uruguay”
  • Escuela N 114 Justo Jose De Urquiza
  • Escuela Nº 68 FRAY MAMERTO ESQUIU
  • Escuela Sagrado Corazon

