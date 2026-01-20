Piden útiles escolares desde dos barrios de la ciudad

Desde la comisión, Sabrina Fernández dijo en RADIO MÁXIMA que los útiles se pueden acercar al galpón ubicado entre los dos barrios. Teléfono del encargado, Jorge Guerrero, 3446 385379.

"Hay un montón de cursos, de carpintería, soldadura, etc. Se ha formado un lindo galponcito para sacar a los chicos de la realidad de nuestro barrio. Está justita la cosa, no hay mucho trabajo", agregó.

La escuelas cerca del barrio son:

Esc. Nº 31 “Rca. Oriental del Uruguay”

Escuela N 114 Justo Jose De Urquiza

Escuela Nº 68 FRAY MAMERTO ESQUIU

Escuela Sagrado Corazon