Piden útiles escolares desde dos barrios de la ciudad

Desde la comisión, Sabrina Fernández dijo en RADIO MÁXIMA que los útiles se pueden acercar al galpón ubicado entre los dos barrios. Teléfono del encargado, Jorge Guerrero, 3446 385379.
"Hay un montón de cursos, de carpintería, soldadura, etc. Se ha formado un lindo galponcito para sacar a los chicos de la realidad de nuestro barrio. Está justita la cosa, no hay mucho trabajo", agregó.
La escuelas cerca del barrio son:
- Esc. Nº 31 “Rca. Oriental del Uruguay”
- Escuela N 114 Justo Jose De Urquiza
- Escuela Nº 68 FRAY MAMERTO ESQUIU
- Escuela Sagrado Corazon
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.