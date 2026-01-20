Secuestraron 15 plantas de cannabis de hasta 4 metros de altura

Durante el procedimiento se notificó de la medida a una mujer de 47 años y se identificó como imputado a un joven de 24 años. Como resultado del operativo, el allanamiento arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de 12 plantas vivas de Cannabis Sativa, que tras su medición presentaban una altura aproximada de entre 2,70 y 4,10 metros, además de 15 plantines de la misma especie hallados en el interior del inmueble.

Finalizadas las actuaciones, todo lo secuestrado y lo actuado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes.