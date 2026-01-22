Varias salidas de Bomberos en Gualeguaychú este jueves

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú , con el móvil 38, concurrieron este jueves pasado el mediodía a las instalaciones de Nuevo Expreso, donde se había producido un incendio dentro de las instalaciones.

A la llegada de la dotación, el siniestro ya había sido sofocado por personal de la empresa.

Se procedió a realizar tareas de enfriamiento sobre el colectivo afectado, el cual se encontraba dentro del galpón.

Terreno baldío

Pasadas las dos de la tarde, se declaró un incendio en un terreno baldío, con presencia de basura, afectando una superficie aproximada de 25 x 30 metros.

Respondió el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Otro terreno

Alrededor de las 15, se declaró un incendio en un terreno en Acceso Sur y Lisandro de la Torre.

Respondió el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

En un campo

Poco antes de las 17, se declaró un incendio de campo en Camino de Rojas, a la altura del arroyo Pehuajó.

Respondió el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, y luego se sumó en apoyo el móvil 36.