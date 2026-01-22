Rubén Carrozzo: “Los problemas del hospital siguen como siempre y quizás peor”

El dirigente se refirió a la situación actual de la salud pública y advirtió que las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que salen a las calles con sueldos insuficientes, generan un impacto en la calidad de atención porque el enfermero y desde las diferentes áreas “tienen que salir a poliemplearse”.

“Uno puede valorar el esfuerzo de las autoridades del momento, pero existe poca autonomía real cuando hay una dependencia política para llevar adelante planes de salud verdaderos a largo plazo”, analizó Carrozzo, y anticipó que “no se pueden tomar decisiones”. El dirigente agregó que “pasarán direcciones, seguirán pasando, pero mientras la dirección siga siendo dependiente del gobernador de turno, no va a cambiar”, enfatizó.

“Estas cuestiones no van a cambiar y pareciera no interesarle a ninguno de los gobiernos. Seguimos exactamente igual y hasta peor”, lamentó el profesional.

En otro orden, el dirigente señaló que “el cambio de IOSPER por OSER fue un cambio de letrero, la provincia por embargos ha perdido 15 mil millones de pesos, a la OSER le entran 24 recursos de amparo por día, escuchen las cifras. Es plata gastada por mala gestión, y el afiliado además del descuento el afiliado le cobran aparte, 6 mil pesos la orden”.

Sobre el plano político, Carrozzo se refirió a la pérdida de credibilidad en los dirigentes políticos, sostuvo que la crisis, se observa no solo en Argentina, sino en el mundo. “Todo se está reorganizando, y en el caso del radicalismo, las conducciones nos han llevado a una crisis prácticamente terminal”, expresó.

“Nosotros queremos un Estado presente, con educación, salud, viviendas, apoyo a las pymes y emprendedores, pero hoy existen radicales que aparecen apoyando el anarco-capitalismo. Pero creo que los grandes partidos de la Argentina no van a desaparecer nunca”, dijo esperanzado.

Carrozzo integra a nivel nacional el Radicalismo Auténtico, conformado además por el exdiputado Federico Storani, Casella, gente de Mestres de Córdoba, Changui Cáceres de Santa Fe, y otros dirigentes en distintas provincias de la Argentina.