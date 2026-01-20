Antivero: “Un porcentaje alto de docentes entrerrianos debe completar sus ingresos con otro trabajo"

En el mismo sentido, reiteró que “nosotros queríamos iniciar la discusión salarial en diciembre, pero lo concreto es que será en febrero, nosotros estamos a disposición pero el gobierno no ha levantado el teléfono”.

El 12 de febrero los docentes tienen que presentarse y el 2 de marzo inician las clases.

"No hicimos ninguna negociación, hemos establecido un vínculo con el nuevo presidente del Concejo General de Educación, el licenciado Carlos Cuenca. Le planteamos la necesidad de discutir el salario, iniciar la paritaria, a través de diferentes expresiones en distintos medios el ha dicho que nos va a convocar en febrero. Por el momento no hay ninguna negociación clara", dijo Antivero.

"Nosotros planteamos nuestra preocupación por el estado de las escuelas, el CGE nos dijo que hay una avance en cuanto esto, poniendo en prioridad a las escuelas que están declaradas en emergencia en diferentes departamentos. El objetivo de CGE era llegar al inicio de clases con esas escuelas reparadas", agregó el secretario general de AGMER Entre Ríos.

"Entendemos que hay una iniciativa y esperemos que estén a la altura de las expectativas", sintetizó Antivero