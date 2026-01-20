 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DOCENTES

Antivero: “Un porcentaje alto de docentes entrerrianos debe completar sus ingresos con otro trabajo"

Abel Antivero, secretario general de AGMER Entre Ríos, aseguró en RADIO MÁXIMA que “un porcentaje alto de docentes debe completar sus ingresos con otro trabajo”, y agregó que “un docente que hoy ingresa cobra 621 mil pesos”.

20 Ene, 2026, 09:23 AM

En el mismo sentido, reiteró que “nosotros queríamos iniciar la discusión salarial en diciembre, pero lo concreto es que será en febrero, nosotros estamos a disposición pero el gobierno no ha levantado el teléfono”.

 

El 12 de febrero los docentes tienen que presentarse y el 2 de marzo inician las clases.

 

"No hicimos ninguna negociación, hemos establecido un vínculo con el nuevo presidente del Concejo General de Educación, el licenciado Carlos Cuenca. Le planteamos la necesidad de discutir el salario, iniciar la paritaria, a través de diferentes expresiones en distintos medios el ha dicho que nos va a convocar en febrero. Por el momento no hay ninguna negociación clara", dijo Antivero.

 

"Nosotros planteamos nuestra preocupación por el estado de las escuelas, el CGE nos dijo que hay una avance en cuanto esto, poniendo en prioridad a las escuelas que están declaradas en emergencia en diferentes departamentos. El objetivo de CGE era llegar al inicio de clases con esas escuelas reparadas", agregó el secretario general de AGMER Entre Ríos.

 

"Entendemos que hay una iniciativa y esperemos que estén a la altura de las expectativas", sintetizó Antivero

Temas

DOCENTES ENTRE RÍOS CLASES AGMER SALARIO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso