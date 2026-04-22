Aclaran que los medicamentos investigados no fueron adquiridos ni dispensados en el hospital San Roque

En el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes, el Ministerio de Salud de Entre Ríos colaboró con la Justicia y precisó que el requerimiento incluía un lote puntual de un laboratorio específico que no figura en los registros del hospital San Roque de Paraná. Además, aseguraron que en dicho procedimiento no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió un requerimiento de documentación por parte de la Justicia Federal de Rawson, Chubut, y colaboró con un operativo judicial que se desarrolló en el nivel central de la cartera sanitaria y en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, en el marco de una investigación por secuestro de fentanilo, propofol y otras sustancias. Asimismo, se está iniciando una información sumaria interna.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó que desde el nosocomio "nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás".

Luego aseguró que, dentro de los requisitos de pedido de información se solicitaba sobre un lote puntual de un laboratorio específico, y aclaró que "ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia".

Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa, aclaró que cuando se realizó el allanamiento en el hospital San Roque "no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas" y consideró fundamental aclararlo porque se trata "de una cuestión sensible y de mucha gravedad, por lo que la información debe llegar correctamente a la población".

La abogada agregó que "somos responsables de mantener el criterio de transparencia y el respeto a la legalidad en los procedimientos".

A su turno, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, detalló que además del procedimiento en el hospital, personal de Gendarmería Nacional se presentó en las oficinas del Ministerio para solicitar información por orden judicial proveniente de Chubut.

"Ese pedido consta de nueve puntos que generaron cuatro informes de direcciones del Ministerio de Salud: Direcciones Generales de Hospitales, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Despacho, y la Dirección Integral del Medicamento. Estos puntos fueron contestados hace minutos, porque teníamos tiempo hasta el mediodía para responder", indicó.

Sobre los procedimientos

Este martes, en dependencias del Ministerio de Salud de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional se presentó para hacer entrega de un requerimiento judicial emitido por la Justicia Federal con asiento en Rawson, provincia de Chubut, mediante el cual se solicita documentación e información vinculada a una causa que investiga tráfico de estupefacientes.

Desde el primer momento, el Ministerio se puso a total disposición de las autoridades intervinientes, brindando la colaboración necesaria y poniendo a resguardo toda la documentación requerida, en el marco de las actuaciones en curso. En tanto que, este miércoles, se inició una información sumaria interna.

Asimismo, y en simultáneo, se desarrollaron procedimientos judiciales en el hospital San Roque de Paraná. En ese ámbito, no hubo secuestro de medicamentos, armas ni dinero. Durante el procedimiento, los directivos del nosocomio entregaron toda la documentación solicitada, en orden y correspondiente a las fechas requeridas, incluyendo constancias de compras, remitos, facturas de proveedores, libros de actas de farmacia y registros de movimientos de medicamentos.

Cabe destacar que la cartera sanitaria mantiene una actitud de absoluta cooperación con la Justicia y las fuerzas federales, acompañando cada instancia del proceso con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

Por tratarse de una causa en trámite, y en resguardo de la investigación, no se brindarán mayores precisiones hasta tanto lo determinen las autoridades judiciales competentes.

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