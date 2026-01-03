“No siento enojo, siento desilusión”. La Gaby se quedó afuera del Carnaval

Gaby Girones, una histórica trans protagonista del Carnaval, comunicó que en esta oportunidad no fue acreditada para la primera noche, donde pensaba hacer vivos y grabaciones de promoción desde la pasarela del corsódromo.

Gaby manifestó que desde Prensa del Carnaval le informaron que el presidente de la comisión había considerado que el personaje que ella hacía es “demasiado exuberante”.

Frente a ello, la artista dijo que “si no estoy en la primera noche, no estaré en ninguna noche”.

“Lo hago más que nada para estar con la gente, conversar y hacer una promoción de otra manera”, explicó Gaby, quien logró mucha repercusión cuando se vistió como Tina Turner, además de ser muy conocida en el ambiente carnavalero de Gualeguaychú.

“Yo trato de cuidar todos los detalles, veo si no se me ve algo, no se me ve nada, yo trabajo también para la gente. Si vas al carnaval vas a encontrar desnudez, lo mío es cuidado. La Gaby es un producto de carnaval”, agregó.

“Lo que siento no es enojo, es desilusión. Siento que no estamos construyendo, sino todo lo contrario, estamos retrasando. Tengo 30 años de experiencia de carnaval y puedo opinar, hablar, etcétera. Trabajadora y participante, por eso le cuento a la gente la pasión que se vive aquí, y me atrevo a decir que soy la primera y la única que tuvo esta idea de hacerlo de esta forma, porque es más divertida y a la gente le gusta y se entretiene entre comparsa y comparsa”, escribió Gaby en sus redes sociales.

La Gaby, nacida en Victoria, Entre Ríos, llegó en 2011 a Gualeguaychú, y trabajó en 2004 en vestuario en los talleres, y desfiló por primera vez en el grupo de Drag Queen en 2007 en Kamarr de la mano de Iván Benítez, y también bajo la dirección de Ruth Zárate, Iván, Rodolfo Rodríguez y Adrián Butteri. En 2013 se destacó como Morgana en Ará Yeví.