Un hombre joven fue detenido por violencia de género

En la madrugada del sábado, alrededor de las 02:00 horas, personal de Comisaría Cuarta, con colaboración de Comisaría Tercera, intervino ante un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Mosto y J. B. Justo.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del Grupo Especial, luego de que vecinos del sector alertaran sobre una situación de conflicto. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 28 años, quien se encontraba ejerciendo violencia sobre una mujer de 26 años, quien manifestó que el sujeto intentaba imponer una relación en contra de su voluntad.

La damnificada ratificó lo sucedido, presentando lesiones, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía en turno. Por disposición de la autoridad judicial, el aprehendido fue trasladado a Jefatura Departamental, previo examen médico y verificación de antecedentes personales.

Asimismo, personal de Comisaría de Minoridad asistió a la mujer, trasladándola para la radicación de la denuncia formal y la correspondiente revisión médica. Continúan las actuaciones de rigor.