Madrugada trágica: tres muertos por choque frontal en Ruta 20

Aproximadamente a las 04:30 horas de este domingo, personal policial de Urdinarrain tomó intervención en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 20, a unos 500 metros antes del acceso a la localidad de Gilbert.

Por causas que se tratan de establecer, dos vehículos colisionaron de manera frontal. El saldo fue de tres personas fallecidas y tres personas heridas, dos de las cuales fueron trasladadas al hospital Centenario de Gualeguaychú.

El hecho

Uno de ellos, un Fiat Palio, que circulaba en sentido Basavilbaso–Urdinarrain (Norte–Sur), donde viajaban tres personas. El conductor, un joven de 18 años de Urdinarrain, falleció en el lugar. En tanto, la acompañante delantera, joven de 17 años, fue trasladada para su atención médica a Urdinarrain y posteriormente a Gualeguaychú, mientras que una acompañante trasera, de 16 años, fue derivada a Basavilbaso y luego a Concepción del Uruguay.

El segundo rodado involucrado fue un Volkswagen Suran, que circulaba en sentido contrario. El conductor, un hombre de 39 años, domiciliado en Villa Elisa (Entre Ríos), fue trasladado al hospital de Urdinarrain, y luego a Gualeguaychú. En dicho vehículo viajaban además una acompañante delantera, de 32 años, quien falleció en el lugar, y una acompañante trasera, una mujer de 79 años, oriunda de Villa Elisa, departamento Colón, quien también perdió la vida como consecuencia del impacto.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, y servicios de emergencia y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, y el médico policial.

Las actuaciones se encuentran en curso, con intervención de la autoridad judicial competente, a fin de establecer las circunstancias del hecho.