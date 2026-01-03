Horas antes del inicio, renunció el histórico escribano del Carnaval de Gualeguaychú

El escribano Carlos “Pepe” Caraballo renunció a su función en el Carnaval de Gualeguaychú, un cargo que desempeñara durante más de cuatro décadas.

Se desconocen las razones de la renuncia del hombre que cada año supervisaba la apertura de sobres y contaba los votos de los jurados, pero la Comisión del Carnaval anunció que desde este año el recuento será en forma digital.

El siguiente es el comunicado de la Comisión del Carnaval:

La Comisión del Carnaval del País desea expresar su más profundo agradecimiento al Escribano Carlos “Pepe” Caraballo por sus más de 40 años de dedicación y servicio ininterrumpido al Carnaval de Gualeguaychú.

Durante cuatro décadas, el escribano Caraballo ha prestado sus servicios con una conducta intachable y excepcional, garantizando la transparencia, la integridad y la imparcialidad en cada uno de los procesos de escrutinio y certificación que han marcado la historia de nuestra fiesta mayor. Su profesionalismo, compromiso y pasión por el Carnaval del País han sido pilares fundamentales para el desarrollo y el prestigio de esta celebración, que nos enorgullece como el mayor espectáculo a cielo abierto de Argentina.

Lamentamos profundamente su decisión personal de no continuar prestando sus servicios a esta Comisión. Aprovechamos la oportunidad para informar, algo que debimos haber aclarado hace mucho tiempo, que nos apena que el Escribano Caraballo haya quedado expuesto de manera injusta en el marco de la elección de la Reina de la edición 2025. Su única intervención en dicho proceso fue la de entregar los sobres cerrados de los jurados, tal como lo ha realizado en innumerables ocasiones previas, sin participar en el conteo, sumatoria o descarte de puntajes, aspectos que correspondieron exclusivamente a esta comisión.

Reiteramos nuestro reconocimiento eterno a su trayectoria impecable y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El Carnaval de Gualeguaychú lleva impregnada su huella indeleble, y siempre será bienvenido en nuestra gran familia carnavalera.

Comisión del Carnaval del País

Gualeguaychú, Entre Ríos