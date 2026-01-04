Gualeguaychú vivió la primera noche del carnaval del país

Este sábado 3 de enero comenzó el mayor espectáculo a cielo abierto del país: Desde la organización se informó que concurrieron más de 15 mil personas al Corsódromo.

La gran fiesta del Carnaval del País se puso en marcha con la primera de las once noches previstas para la edición 2026 que lleva el nombre de “Roberto Arakaki y Néstor Lapalma”.

El acto formal, con el tradicional corte de cinta, contó con la presencia del presidente de la Comisión, Ricardo Saller, y otros miembros de la misma, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto; el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el intendente de la ciudad Mauricio Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza, quienes se dirigieron a los presentes en compañía de otros dirigentes municipales y provinciales.

El desfile comenzó tarde, cerca de las 23, con el desfile de la comparsa Papelitos (Club Juventud Unida) que rompió el hielo con su tema “Vivos”, luego llegó el turno de Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La resistencia”; en tercer lugar, salió a escena Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios” y para cerrar la primera noche, ingresó al circuito O’ Bahía (Club Pescadores), que propone “El pescador, el genio y las mil y unas noches”.

La primera noche contó con una transmisión parcial de la TV Pública con conducción a cargo de la reconocida cantante y presentadora Coki Ramírez, además de ser transmitido totalmente en vivo por el canal El Once de Paraná.

Fue una noche fresca en Gualeguaychú y el espectáculo finalizó tarde. A las 2 cerraba el paso de Marí Marí y muchos espectadores se fueron.