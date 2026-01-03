Detuvieron a un joven por tenencia de drogas tras una persecución en Camino a la Península

El operativo se inició por requerimiento del Comando Radioeléctrico, que tenía dos masculinos demorados luego de que ambos intentaran darse a la fuga a bordo de una moto 110 cc. Durante la huida, los individuos descartaron una bolsa de nylon transparente, en cuyo interior se hallaron nueve envoltorios tipo “cebollines” con una sustancia blanca y un billete de 20.000 pesos.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó el test reactivo, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,06 gramos.

Por disposición de la Agente Fiscal interviniente, se ordenó la aprehensión del joven de 19 años, mientras que el menor de 16 años que lo acompañaba fue trasladado y posteriormente entregado a sus progenitores.

Asimismo, intervino personal de Tránsito Municipal, que procedió a la retención del motovehículo mediante el acta correspondiente, debido a la falta total de documentación, entre ellas cédula, seguro y licencia de conducir.

Temas POLICIALES