El Municipio tuvo su mayor modernización en 2025 con la instalación de la fibra óptica

La inversión alcanza los 20 millones de pesos, los cuales permiten consolidar un sistema de conectividad de alcance integral y ancho de banda ilimitado. Además, todo el trabajo hecho hasta este momento y el que se hará en el futuro se realiza con fondos y personal municipal.

Esta infraestructura mejora de forma sustancial el enlace entre el Palacio Municipal y sus reparticiones, con un esquema que habilita el control en tiempo real del funcionamiento administrativo, el destino de los recursos, la carga horaria del personal y los daños que surjan en cualquier punto de la red urbana.

A la vez, la plataforma tecnológica respalda la puesta en marcha del sistema de cámaras bajo la órbita del Centro de Monitoreo, el cual tendrá una capacidad de respuesta inmediata, ya que en una segunda etapa de trabajo conectará todas las cámaras de la ciudad y quedarán enlazadas para aportar datos en tiempo real sobre todos los temas de interés que puedan reportar.

Lo cierto es que las labores realizadas durante 2025 ya permiten que haya una comunicación ágil, veloz y en tiempo real entre el Palacio Municipal y dependencias tales como los Centros de Asistencia Primaria de la Salud, las diferentes Secretarías y Direcciones o el corralón y el stock de Obras Públicas. De esta manera, todo dato que pueda ser digitalizado hoy en día es controlado y en algunos casos manejado a distancia en tiempo real.

Sobre el origen del proyecto, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, subrayó que “desde el principio de la gestión, el intendente Mauricio Davico nos remarcó la importancia de la tecnología y la necesidad de modernizar el Estado Municipal. Es por esto que con la Dirección de Informática, que está a cargo de Ismael Ferrari y que está en órbita la Secretaría de Gobierno de Modernización, nos pusimos a diagramar todo lo concerniente a lo que es la compra de insumos y los pasos a seguir con el tendido de la fibra óptica, que hoy ya está en una etapa avanzada de tendido”.

La traza enlaza el Corsódromo, el Centro de Convenciones, la sede de Obras Sanitarias, la Dirección de Obras Públicas, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el CAPS San Isidro y Alas Desatadas. Además, se encuentra en proceso de conexión el Museo del Carnaval y el predio del exFrigorífico, lo que amplía el alcance territorial del sistema.

“La colocación de la fibra óptica en un Municipio es una inversión en conectividad, en modernización y que brinda velocidad, eficiencia y acceso equitativo, y que además de optimizar la gestión municipal y también la prepara a toda la comunidad para la edad de la información. Esto le sirve a toda la comunidad porque mejora la calidad de vida urbana y la comunicación en todos los niveles, desde dependencias gubernamentales hasta hogares”, destacó el titular de la cartera de Gobierno y Modernización, quien además añadió que “toda esta inversión va a hacer mucho más ágil toda esa comunicación, en especial entre las diferentes direcciones”.

Por su parte, el director de Informática, Ismael Ferrari, explicó el alcance estructural del proyecto al afirmar que “la instalación de la fibra óptica es la base fundamental para que todo lo que sea expansión digital tenga un contexto que indique de qué manera actuar en tiempo real. Pero no son sólo las cámaras. Cuando todo esté en marcha, permitirá que el Estado pueda integrar de manera completa y en tiempo real todas las dependencias que necesitan agilizar la comunicación digital”.

Ferrari también hizo referencia la decisión política que impulsó la iniciativa: “El intendente Mauricio Davico decidió que este proceso de modernización con el tendido de fibra óptica era lo mejor para el Estado municipal, por eso la Dirección de Informática y el Poder Ejecutivo decidieron que era necesario este trabajo. Por eso se ha realizado esta inversión en la compra de materiales y la electrónica para comenzar con esta labor”.

“Tal y como nos remarcó el Intendente, la instalación de la fibra óptica es un hito trascendental que va a marcar un nuevo inicio de la Era de la Comunicación en Gualeguaychú. Va a traer eficiencia y progreso para todos, tanto para los que dependen del Municipio como para el resto de los ciudadanos en general”, definió Olalde sobre el impacto institucional de la obra.

Debido a que la red permite mantener conectividad en tiempo real entre áreas que operan en distintos sectores de la ciudad, esto fortalece la trazabilidad de los procesos internos, el control de ingresos de capital, la administración de recursos y la capacidad de respuesta ante contingencias. Cada enlace suma precisión a la toma de decisiones y reduce tiempos muertos que históricamente afectaron la dinámica estatal.

"Dentro de los beneficios para la comunidad, se pueden destacar la existencia de un acceso más equitativo, porque la fibra óptica democratiza el acceso a la información con una velocidad de calidad, con imágenes sin corte, teletrabajo sin demora y acceso instantáneo la información que necesiten", remarcó Olalde.

Municipalidad de Gualeguaychú