Cinco minutos antes de la tragedia, la conductora uruguaya había dejado a su esposo en la estación de servicio

MÁXIMA pudo saber que la conductora uruguaya fallecida en la mañana de este viernes en la tragedia de la Ruta 136, había viajado desde Fray Bentos para dejar a su esposo, que debía buscar un camión en la estación de servicio Puma, ubicada a poca distancia.

Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, domiciliada en Fray Bentos, llevó a su esposo en la camioneta Kia, lo dejó en el lugar y se volvía a Uruguay, mientras que el hombre partió casi de inmediato en el camión, y cinco minutos después sucedió la tragedia.

“No entiendo nada, hace 5 minutos me dejó en la estación de servicio para buscar el camión”, relató desconsolado a un testigo el esposo de la víctima fatal.

El único sobreviviente, un niño

Fausto Perrone Onyskin, de 2 años, resultó como el único sobreviviente de la tragedia ocurrida en la mañana de este viernes en el kilómetro 31 de la Ruta Internacional 136, entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

Según supo MÁXIMA, pocas horas después llegó la abuela para hacerse cargo del niño, que en primera instancia quedó a cargo del COPNAF.

Fausto sufrió lesiones leves producto de la acción del cinturón en el impacto, y una pequeña lesión en la boca.

El siniestro sucedió aproximadamente a las 9,30, fue un choque frontal entre una camioneta Kia conducida por Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, domiciliada en Fray Bentos, y un Chevrolet Kruze donde viajaban Germán Perrone, rosarino de 39 años, su esposa Sabrina Judith Onyskin, que estaba embarazada, y el pequeño Fausto Perrone Onyskin.

El siniestro

Por las primeras investigaciones, los rosarinos viajaban hacia la Argentina, mientras que la mujer fraybentina regresaba a su ciudad uruguaya luego de haber dejado al esposo en la estación de servicio.

La conductora uruguaya perdió el control de su camioneta, posiblemente al pisar un espejo de agua en medio de una lluvia en la zona fronteriza, cuando iba a una velocidad de 110 kilómetros. La mujer “voló” de su auto y falleció en el lugar. También murió en el momento Germán Perrone, quien quedó atrapado y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

La mujer embarazada fue trasladada al hospital Centenario, donde murió de un paro cardiorrespiratorio traumático y falleció a las 13,15. Le extrajeron el bebé e intentaron salvarlo, pero el neonato también falleció.