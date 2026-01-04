Verano Seguro: Refuerzan acciones de prevención durante la temporada

En el marco de la temporada estival, el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Agencia de Seguridad, lleva adelante la campaña “Verano Seguro”, una iniciativa orientada a la prevención, el cuidado y la promoción de conductas responsables, destinada a vecinos y turistas que eligen la ciudad como destino.

La propuesta contempla activaciones territoriales en espacios de alta concurrencia, como el Corsódromo, las playas, zonas turísticas y ámbitos de nocturnidad, con el objetivo de acercar información preventiva y reforzar mensajes vinculados a la seguridad vial, el cuidado personal y la convivencia ciudadana.

En ese marco, este sábado se desarrolló una acción de concientización en el marco del Operativo Bienvenida, que tuvo lugar entre las 9 y las 13 h, a partir de un trabajo conjunto entre el área de Turismo y la Dirección de Tránsito. La jornada contó con la participación del director de Turismo, Adrián Romero, junto a personal de ambas áreas.

Dentro de la campaña “Verano Seguro” se enmarca la iniciativa Conductor Designado, impulsada por el Área de Educación Vial de la Agencia de Seguridad, que busca promover hábitos seguros de conducción durante los meses de mayor circulación. La propuesta pone el foco en la prevención del consumo de alcohol al volante, el uso del cinturón de seguridad, la no utilización del celular durante la conducción y el respeto de las normas viales.

Durante las intervenciones, se realiza la entrega de pulseras de Conductor Designado, folletería y merchandising institucional, como herramientas de sensibilización que promueven decisiones responsables, especialmente en contextos recreativos y de nocturnidad. Además, se refuerzan los mensajes sobre los límites de alcohol permitidos en Gualeguaychú: 0,5 g/l para conductores particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para conductores profesionales.

La campaña se desarrollará a lo largo de tres meses, con presencia en vía pública, playas, eventos masivos, costanera y peatonales, combinando acciones presenciales con material gráfico y recursos audiovisuales.