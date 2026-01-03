Davico inauguró la edición 2026 del Carnaval del País

Con un acto encabezado por el intendente Mauricio Davico, el Gobierno de Gualeguaychú dejó oficialmente inaugurada la edición 2026 del Carnaval del País, en la primera noche de desfile en el Corsódromo “José Luis Gestro”, dando inicio a una nueva temporada del mayor espectáculo a cielo abierto del país.

“En Gualeguaychú siempre decimos que el Carnaval del País es el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, pero ahora, gracias al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, al gobernador Rogelio Frigerio, los responsables de Turismo de Entre Ríos Jorge Satto y Sebastián Bel y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, dejamos de ser el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina para que Gualeguaychú pase a tener la Fiesta Nacional más grande a cielo abierto”, celebró el intendente Davico, al dar la bienvenida a vecinos y turistas.

La ceremonia inaugural comenzó con el tradicional corte de cintas, encabezado por el intendente Mauricio Davico y el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, acompañados por la Reina del Carnaval 2025, Felicitas Fouce, y la Embajadora Cultural del Carnaval, Sofía Funes.

Esta apertura tuvo un valor especial para la ciudad, ya que se trató de la primera edición del Carnaval del País luego de su reconocimiento como Fiesta Nacional, un logro histórico que consolida a Gualeguaychú como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país.

En ese marco, el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, expresó: “Quiero agradecerle mucho al intendente Davico por las gestiones que hizo para que nuestro espectáculo sea Fiesta Nacional, algo que hemos esperado por más de 40 años y que estamos felices de que finalmente haya llegado”.

Del acto participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director general de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero; y miembros de la comisión organizadora del espectáculo, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Durante la ceremonia, el intendente Davico y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto hicieron entrega al presidente de la Comisión del Carnaval de la placa que reconoce oficialmente al Carnaval del País como Fiesta Nacional, reafirmando su relevancia cultural, turística y económica a nivel nacional.

Asimismo, el intendente Mauricio Davico y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, hicieron entrega de copias del decreto municipal a familiares de Néstor Lapalma y de Roberto “Toto” Arakaki, dos referentes históricos del carnaval local, en reconocimiento a su aporte y legado dentro de la fiesta.

“Quiero agradecerle a todos los que hacen posible este carnaval y a todos los ciudadanos de Gualeguaychú que colaboran para que este espectáculo sea lo que es. Y también quiero agradecerle a todos los trabajadores del gobierno local que trabajan con mucho esfuerzo para que las comparsas desfilen cada verano”, remarcó el intendente.

Luego del acto inaugural, regresaron a la pasarela con todo su brillo y color las comparsas Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía, dando inicio a una nueva edición del Carnaval del País, la fiesta que identifica a Gualeguaychú ante el país y el mundo.