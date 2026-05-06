“No existe un plan de pago”: La promesa está, pero continúa la incertidumbre en el Hogar de Cristo

El Hogar atiende a unas 300 personas con diferentes problemáticas, y trabajan alrededor de 40 en el servicio. Debieron reducir el horario de trabajo del personal. “El equipo estaba quebrado, no podíamos creer después de once años estar enfrentando esta crisis”, contó Elisa Altuna, desde la institución.

Manifestó además, que el último desembolso fue en abril para abonar el mes de enero y continúan afrontando deudas para mantener la asistencia. “Somos optimistas, pero necesitamos tener más claridad en cuanto a los cobros”, expresó.

Desde Sedronar aseguraron que los fondos van a llegar, y que no se van a discontinuar con el pago. Altuna señaló que la respuesta les da esperanzas, pero ante la falta de precisiones, desconocen si “en quince o veinte días” deberán renovar el reclamo.

“Nos cuesta transmitir que estamos esperanzados. En palabras tenemos el compromiso político y eso nos alegra, sin embargo sacamos un comunicado en nuestras redes, para decir que la situación sigue, en la espera, porque no existe un plan de pago sobre cómo se va seguir dando”, indicó Altuna.

La demora de pagos se acentuó en 2026

“Los pagos se hacían muy bien cada mes, en 2025 se empezaron a desordenar, y en 2026 se terminó de desmadrar la cuestión. Sabemos que esto está repercutiendo a nivel país, está pasando en otros lugares como en Paraná, Concepción, en general. No estamos solos en estas demoras”, señaló Altuna.

En los últimos meses los pagos fueron llegando a la institución a cuentagotas y se agravó la crisis. “El seis de febrero llegó un pago de noviembre. El de diciembre llegó a fines de marzo. En 2026 se generaron dos meses de demora y estamos tres atrás. El quince de abril se transfirió Enero”, dijo Altuna y advirtió que “vamos salvando deudas y baches, creemos que vamos a continuar abriendo, pero vivimos momentos de mucha angustia y de mucha desesperación”.

Cierre de un dispositivo en la ciudad

El dispositivo de calle Gualeguay que acompañaba a personas con padecimientos mentales debió cerrarse.

El Hogar cuenta con otros tres espacios de contención: el refugio en Acisclo Méndez, otro en La Cuchilla y el último en El Munilla.

“Además de la patología de consumo, tienen otras como esquizofrenia de base. Se acompañaba a cuatro personas, para generar una vida autónoma. Pudimos reubicarlos en otros dispositivos, fue la gran perdida de toda esta crisis. Tuvimos que cerrar esa casa, limpiarla y entregarla”, lamentó Altuna sobre el cierre.