Renuevan el alerta para Gualeguaychú y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado de alertas para nuestra región ante la evolución de un sistema de tormentas que afectará entre miércoles por la noche y la mañana del jueves.

🟨 Nivel Amarillo: Noche del miércoles.

🟧 Nivel Naranja: Madrugada del jueves (con mayor intensidad y riesgo)

🔹 Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

🟨 Nivel amarillo: Mañana del miércoles y madrugada del Jueves.

🟧 Nivel naranja: Mañana del jueves (con mayor intensidad y riesgo)

🔹 Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

🔹 Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

⚠️ Descripción de alertas:

🟨 Nivel Amarillo – Tormentas intensas:

* Precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, con picos localmente superiores.

* Fuerte actividad eléctrica.

* Probabilidad de caída de granizo.

* Ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

⚠️ Descripción de alertas:

🟧 Nivel Naranja – Tormentas fuertes a severas:

* Lluvias intensas en cortos peíodos.

* Acumulados entre 60 y 90 mm, con eventos puntualmente mayores.

* Actividad eléctrica frecuente.

* Probable caída de granizo.

* Ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

📌 Próxima actualización: Miércoles 19:00 h.

🪧 Recomendaciones:

* Evitar circular por zonas anegadas.

* No sacar residuos que obstruyan desagües.

* Asegurar objetos sueltos en exteriores.

* Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Unidad Civil de Emergencias

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