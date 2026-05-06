Renuevan el alerta para Gualeguaychú y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado de alertas para nuestra región ante la evolución de un sistema de tormentas que afectará entre miércoles por la noche y la mañana del jueves.
🟨 Nivel Amarillo: Noche del miércoles.
🟧 Nivel Naranja: Madrugada del jueves (con mayor intensidad y riesgo)
🔹 Buenos Aires:
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.
🟨 Nivel amarillo: Mañana del miércoles y madrugada del Jueves.
🟧 Nivel naranja: Mañana del jueves (con mayor intensidad y riesgo)
🔹 Entre Ríos:
Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
🔹 Uruguay:
Soriano, Río Negro y Paysandú.
⚠️ Descripción de alertas:
🟨 Nivel Amarillo – Tormentas intensas:
* Precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, con picos localmente superiores.
* Fuerte actividad eléctrica.
* Probabilidad de caída de granizo.
* Ráfagas de viento de hasta 70 km/h.
⚠️ Descripción de alertas:
🟧 Nivel Naranja – Tormentas fuertes a severas:
* Lluvias intensas en cortos peíodos.
* Acumulados entre 60 y 90 mm, con eventos puntualmente mayores.
* Actividad eléctrica frecuente.
* Probable caída de granizo.
* Ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
📌 Próxima actualización: Miércoles 19:00 h.
🪧 Recomendaciones:
* Evitar circular por zonas anegadas.
* No sacar residuos que obstruyan desagües.
* Asegurar objetos sueltos en exteriores.
* Mantenerse informado a través de canales oficiales.
Unidad Civil de Emergencias
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