Emoción de Héroes de Malvinas: en Gualeguaychú son ciudadanos ilustres

“Fue una sorpresa muy linda, ningún veterano se esperaba eso. Me vino a la memoria toda la lucha nuestra, porque cuando volvimos de Malvinas no nos recibió ni el loro, las calles estaban vacías, y hoy estamos viviendo el reconocimiento en vida”.

“Es un reconocimiento muy lindo, estoy feliz”, dijo Pérez, quien “mi familia siempre fue incondicional, pero en un momento dado necesité apoyo de un profesional, yo no me daba cuenta, pero hubo años que no vivía porque no quería pensar, trabajaba muchas horas por día para no pensar…”.

Los Ilustres

El Gobierno de Gualeguaychú declaró Ciudadanos Ilustres a Rubén Humberto Acuña, Miguel Ángel Araujo, Francisco Horacio Arnolfi, Ángel Omar Beatriz, José Emilio Córdoba, Sergio Javier Clarambaux, Carlos Andrés Códrington, Daniel Federico Díaz, Carlos Alberto Fernández, Luis Osvaldo Frávega, Ángel Armando Frías, Jorge Luis Frías, Rubén Oscar García, Abelardo Hipólito Zenón Irigoitia, Jorge Luis Kaczan, Miguel Ángel La Paz, Osvaldo Pedro Lucca, Héctor Miguel Mista, Pedro Ramón Morales, Rubén Luis María Papes, Héctor Adán Pereyra, Oscar Hugo Pérez, Dionisio Heraldo Petizco, Miguel Ángel Pradel, Jorge Miguel Rivas, Segundo Ricardo Rojas, Ángel Bernardo Telma, Miguel Ángel Valenzuela, Mario Isidoro Vera y Pedro Miguel Vergara.

Asimismo, fueron declarados Ciudadanos Ilustres Post-mortem Oscar Alfredo Carlés, Osvaldo José Collazo, Raúl Horacio Dimotta, Luis Miguel Echandi, Sergio Luis Iselli, Carlos Gustavo Mosto y Gregorio Santos Celestino Ventancour, en reconocimiento a su entrega, sacrificio y compromiso con la Patria.