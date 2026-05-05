Comienza la reconstrucción de la esquina de Del Valle y Constitución

El Gobierno de Gualeguaychú decidió que la intersección de avenida Del Valle y Constitución, una de las más deterioradas de la ciudad, tenga una reconstrucción integral a partir de este miércoles.

El pavimento de esa esquina acumula un daño estructural severo: las losas de hormigón presentan desplazamientos y fracturas profundas que generan desniveles notorios en la calzada, mientras que numerosos baches y parches ejecutados sin la técnica adecuada agravaron aún más las condiciones de transitabilidad.

Además, la acumulación de agua en la zona da cuenta de un sistema de desagüe que no cumple su función, lo que potencia el deterioro del pavimento con cada lluvia.

Los trabajos contemplarán la demolición de las losas existentes, la colocación de un nuevo sistema de desagüe y la reconstrucción de la calzada con mejoras en las condiciones de escurrimiento, lo que redundará también en una circulación más segura y fluida tanto sobre Del Valle como sobre Constitución.

Por esto mismo, a partir del miércoles habrá cortes vehiculares intermitentes en esa esquina, y las autoridades no descartan que en los próximos días la prohibición de circulación sea total hasta la finalización de las obras.

Cabe aclarar que los trabajos quedarán suspendidos ante lluvias u otras inclemencias climáticas.

La reconstrucción de intersecciones con el nivel de deterioro que presenta esta esquina no es solo una mejora estética o de confort, sino que es una decisión que impacta directamente en la seguridad vial, en la vida útil de los vehículos y en la calidad de vida de los vecinos que transitan esas calles a diario.

Por esto mismo, recuperar el estado de la red vial urbana —con obra planificada, con soluciones de fondo como la renovación del desagüe y no solo con parches— es la diferencia entre una ciudad que se administra y una ciudad que se transforma.

Municipalidad de Gualeguaychú