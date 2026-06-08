“No aclares, que oscurece”, le dice el abogado Luciano a la Corporación del Desarrollo

CODEGU, NO ACLARES QUE OSCURECE

"No aclares que oscurece" es un refrán que aconseja no dar demasiadas explicaciones, porque al intentar aclarar un asunto se puede complicar aún más”.

Y es lo que sucedió en mi modo de ver el “acting – comunicado” realizado la semana pasada por la CODEGU y la Subsecretaria de ambiente Municipal que salió en varios medios locales.

“A 18 días del allanamiento judicial que descubrió bypass clandestinos, el PIG afirmó que todo está declarado. Informaron que este sábado, "recibieron a la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Lic. Ivana Zecca, y recorrieron la Planta de Tratamiento de Efluentes".

Lo que nunca aclararon es porque nos escondieron que la planta dejo de funcionar alrededor de noviembre del 2024, tampoco aclaran de qué manera se encuentra funcionando la planta de tratamiento de efluentes hoy, al 20, 50 o 100% de su capacidad y si ello significa tratar el total de líquidos que llegan a la misma de las distintas industrias que funcionan en el PIG.

Si algo está demostrando es que el Juzgado Federal y Fiscalía intervinientes es “La no improvisación y seriedad en sus actuaciones” y, si clausuraron esos bypass es porque realmente no estaban declarados o no constan en los planos de la planta.

Poco valor aclaratorio / probatorio tiene ese comunicado (con imagen incluida), publicación, acting, extemporáneo y fallido descargo, existiendo una causa penal en curso deberían haber “invitado” a alguien del Juzgado actuante para explicar in situ lo que sucede en la planta.

El estar presente la Subsecretaria de ambiente municipal demuestra que es responsable del control del funcionamiento de la planta, también demuestra que no controlo o si lo hizo miró para otro lado, cuando la planta dejo de funcionar nada hizo y, es por ley que está obligada a actuar.

La Subsecretaria de Ambiente municipal que, no sólo depende del presidente municipal, depende de la Secretaría de Ambiente provincial que, también debería de haber estado y hasta la fecha sigue “Ausente sin aviso”, ergo, el que no estuvieran transforma esa publicación en sólo u “Acting” que no engaña a nadie.

Las responsabilidades están determinadas por la Constitución Nacional art. 41; Acuerdo de Anchorena de 2012; Ley nº24.051 de Residuos Peligrosos; Ley nº25.675 General de Ambiente; Código Civil y Comercial art. 240, 1710 al 1713 entre otros; Constitución de Entre Ríos arts. Nº22, 83, 84 y 85 entre otros; Ley nº9,172 de Agua de entre Ríos; Decreto nº4977/09 GOB; Código penal de La nación art. nº200.

A los que no le conocemos los nombres y la voz es a los responsables de la CODEGU y todas las otras entidades que la conforman, en la foto salen además de la Sra. Subsecretaria otras personas, que no informan quienes son, tiene presidente la CODEGU, nunca se prestaron a una conferencia de prensa que desmentir y / o aclarar todo lo que denuncié oportunamente, los que vivimos en la ribera del Río y la ciudad Gualeguaychú merecemos que nos aclaren todos lo que paso, lo que pasa y lo que va a pasar, aunque ya no importa, la Justicia actuante nos aclarará todo y a sus responsables.

Ricardo José Luciano.

Abogado denunciante.