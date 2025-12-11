Los primeros diseñadores gráficos y publicitarios del Instituto Superior Juventud Unida celebraron su egreso

El Instituto Superior D-259 “Juventud Unida”, creado dentro del complejo educativo del Club Juventud Unida, celebró este miércoles con profunda emoción el egreso de sus primeros diseñadores gráficos y publicitarios.

La Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario se proyecta con solidez hacia el próximo ciclo lectivo, con segundo y tercer año activos para 2026, y con grandes expectativas ante el creciente interés de nuevos inscriptos. La inscripción continúa abierta.

El Instituto Superior “Juventud Unida” agradece a las familias, al equipo docente, a los dirigentes del Club Juventud Unida, a las empresas e instituciones que confían en nuestros estudiantes y proyectos, a los propios estudiantes y a toda la comunidad, por ser parte de este proceso que hoy alcanza su primera cosecha. Con alegría y compromiso, seguimos sembrando futuro.

Temas JUVENTUD UNIDA