La oficina de Renaper en el Mercado del Munilla concretó 450 trámites en sus primeros 20 días de atención

El Centro de Documentación de Renaper, inaugurado el 24 de noviembre por el intendente Mauricio Davico, alcanzó unos 450 trámites de DNI y pasaporte en sus primeros veinte días de funcionamiento. La cifra incluye las gestiones realizadas por la Oficina Móvil, un dispositivo que permite tramitar el DNI a ciudadanos que, por razones de salud, no pueden trasladarse hasta la oficina.

El espacio, ubicado en el Mercado del Munilla (Av. Parque Cándido Irazusta y Mitre), abre de lunes a domingo y feriados, de 8 a 16h, con el objetivo de ampliar el rango de atención y mejorar la accesibilidad al derecho a la identidad. Cualquier ciudadano puede iniciar su trámite en este punto, sin importar su lugar de residencia. Una vez gestionada la documentación, el correo la entrega directamente en el domicilio.

Durante el horario de atención, el equipo brinda asesoramiento sobre los distintos trámites disponibles. La línea de whatsapp 3446 280000 también está habilitada para realizar consultas y solicitar turnos para la Oficina Móvil.

Próximamente, los vecinos que necesiten tramitar el DNI podrán pedir turno prioritario a través de GualeActiva.

Municipalidad de Gualeguaychú

