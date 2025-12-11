 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale RENAPER

La oficina de Renaper en el Mercado del Munilla concretó 450 trámites en sus primeros 20 días de atención

El nuevo Centro de Documentación de Renaper registró altos niveles de concurrencia desde su inauguración el 24 de noviembre. Atiende de 8 a 16 h, de lunes a domingo, y también cuenta con Oficina Móvil.

11 Dic, 2025, 19:32 PM

El Centro de Documentación de Renaper, inaugurado el 24 de noviembre por el intendente Mauricio Davico, alcanzó unos 450 trámites de DNI y pasaporte en sus primeros veinte días de funcionamiento. La cifra incluye las gestiones realizadas por la Oficina Móvil, un dispositivo que permite tramitar el DNI a ciudadanos que, por razones de salud, no pueden trasladarse hasta la oficina.

 

El espacio, ubicado en el Mercado del Munilla (Av. Parque Cándido Irazusta y Mitre), abre de lunes a domingo y feriados, de 8 a 16h, con el objetivo de ampliar el rango de atención y mejorar la accesibilidad al derecho a la identidad. Cualquier ciudadano puede iniciar su trámite en este punto, sin importar su lugar de residencia. Una vez gestionada la documentación, el correo la entrega directamente en el domicilio.

 

Durante el horario de atención, el equipo brinda asesoramiento sobre los distintos trámites disponibles. La línea de whatsapp 3446 280000 también está habilitada para realizar consultas y solicitar turnos para la Oficina Móvil.

 

Próximamente, los vecinos que necesiten tramitar el DNI podrán pedir turno prioritario a través de GualeActiva.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

RENAPER TRÁMITES DOCUMENTACIÓN Atención

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso