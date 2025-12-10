 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Robo en un local comercial

El local está ubicado en inmediaciones de Pedro Jurado y Martínez Paiva. Dos personas ingresaron como supuestos clientes y uno de ellos terminó robando.

10 Dic, 2025, 22:06 PM

En la tarde de este miércoles personal de Comisaría Octava, en colaboración con Comisaría Primera, intervino en un hecho de hurto ocurrido en inmediaciones de calles Pedro Jurado y Martínez Payva.

 

Los funcionarios se hicieron presentes en el local comercial donde se entrevistaron con el damnificado, un joven de 23 años. El mismo relató que dos personas ingresaron con intenciones de realizar una compra. Uno de ellos permaneció en el interior del comercio hasta la llegada del personal policial, mientras que el segundo, vistiendo una remera negra, pantalón rojo y zapatillas negras, tomó dos remeras y se dirigió hacia la salida, dándose a la fuga a pie.

 

El damnificado logró recuperar una de las prendas tras intentar impedir la sustracción, mientras que el sujeto huyó con la restante. Inmediatamente se informó a los móviles de la zona la descripción del individuo para su localización.

 

Asimismo, se dio intervención a la división Inteligencia Criminal a fin de obtener la desgravación de las cámaras de seguridad del local y avanzar en la identificación del sospechoso.

 

Puesto en conocimiento el hecho, la Fiscalía de Propiedad dispuso la aprehensión del ciudadano involucrado, iniciándose las actuaciones correspondientes.

Temas

POLICIALES

