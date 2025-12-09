 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BAJA EN VENTAS

En las carnicerías, todavía no hay "clima" de fiestas

José María, a cargo de una carnicería, dijo en RADIO MÁXIMA que todavía no se percibe “el clima” de las fiestas, ya que hasta el momento hay pocos encargues y todavía no son tantas las consultas.

9 Dic, 2025, 11:08 AM

El carnicero manifestó que “la carne en esta época aumenta, por los precios es un corte de lujo y eso ha repercutido en una baja en ventas, esto se nota no solo en carnicerías, sino que todos los comercios están con merma de ventas”.

 

El kilo de lechón se vende crudo a 16 mil, y el cordero a 15, y el kilo de carne de vaca a 18 mil pesos el kilo. De asado, se calcula medio kilo por persona, y de cordero unos 700 gramos por persona, ese es el rinde promedio.

 

El comerciante dijo que en las redes sociales se ofrece lechón y cordero a buen precio, y llamó a “prestar atención, más que nada en el lechón que puede traer enfermedades, al menos saber la procedencia, quién los cría, qué comen”.

Temas

BAJA EN VENTAS COMERCIOS PRECIOS VENTAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso