En las carnicerías, todavía no hay "clima" de fiestas

El carnicero manifestó que “la carne en esta época aumenta, por los precios es un corte de lujo y eso ha repercutido en una baja en ventas, esto se nota no solo en carnicerías, sino que todos los comercios están con merma de ventas”.

El kilo de lechón se vende crudo a 16 mil, y el cordero a 15, y el kilo de carne de vaca a 18 mil pesos el kilo. De asado, se calcula medio kilo por persona, y de cordero unos 700 gramos por persona, ese es el rinde promedio.

El comerciante dijo que en las redes sociales se ofrece lechón y cordero a buen precio, y llamó a “prestar atención, más que nada en el lechón que puede traer enfermedades, al menos saber la procedencia, quién los cría, qué comen”.