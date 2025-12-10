 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale MASCOTAS

Tenencia responsable: más de 240 perros y gatos fueron castrados en noviembre

Durante el mes de noviembre, mediante el Programa de Castraciones Gratuitas para perros y gatos, se realizaron 101 castraciones en caninos y 146 en felinos, contribuyendo a la prevención del abandono y la reducción de enfermedades zoonóticas.

10 Dic, 2025, 17:20 PM

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas con éxito, sumando retiros de puntos, préstamos de jaulas y atenciones primarias para mascotas.

 

Durante el mes de noviembre, mediante el Programa de Castraciones Gratuitas para perros y gatos, una iniciativa establecida a través de la Ordenanza N.º 12.083/23 que declara la castración quirúrgica como el método ético y eficiente para el control poblacional animal, se realizaron 101 castraciones en caninos y 146 en felinos contribuyendo a la prevención del abandono, la reducción de enfermedades zoonóticas y la promoción de una tenencia responsable en la ciudad.

 

Además de las intervenciones quirúrgicas, el equipo de la dirección de Veterinaria registró 45 retiros de puntos, siete préstamos de jaulas trampa y 24 atenciones veterinarias primarias.

 

Las castraciones continuarán en las próximas semanas, los turnos para las mismas se solicitan al teléfono 3446 543429. Una vez otorgado el turno, se pide a las mascotas en correa o transportador, con ayuno sólido de 18 horas y líquido de 12 horas previo al procedimiento.

 

Para más información sobre cronogramas futuros o requisitos, visitar el sitio web o las redes oficiales del Gobierno de Gualeguaychú.

MASCOTAS

