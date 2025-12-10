Mar del Plata: “La temporada no es brillante, pero estamos alquilando bien”

La prestadora turística anticipó que “enero viene muy bien, febrero mejor que el año pasado y marzo por ahora quieto”. En cuanto a precios, dijo que hay mucha variedad, y se arranca con monoambiente a 80-90 mil pesos por día.

“Tenemos muchos clientes fidelizados y con vínculos. No nos va mal, no es brillante, pero estamos alquilando bien”, destacó Lledo, y agregó que, a la fecha, los números se mantienen igual que en la temporada de verano anterior.

Lledo asegura que, hasta ahora, el movimiento más fuerte se dio el fin de semana pasado, por la gran cantidad de eventos en la ciudad de Mar del Plata, que involucró a públicos de distintas edades.

“Esta semana es la más floja”, describió. Se espera un nuevo movimiento después del 17 de diciembre. El promedio de alquiler durante el año, es de cuatro días en verano y tres en temporada invernal.