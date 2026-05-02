Se negó al control de alcoholemia, intentó agredir a policías y terminó detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando un llamado alertó sobre la presencia de dos hombres en aparente estado de ebriedad a bordo de un vehículo.

Al llegar al lugar, personal policial constató la situación y solicitó la presencia de Tránsito Municipal para realizar el control correspondiente. En ese contexto, uno de los ocupantes se negó a someterse al test, adoptando una actitud violenta.

Según se informó, el hombre intentó agredir físicamente a los uniformados, por lo que fue reducido y detenido en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado acusado de resistencia a la autoridad.

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