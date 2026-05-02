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Guale ALCOHOLEMIA

Se negó al control de alcoholemia, intentó agredir a policías y terminó detenido

Un hombre de 37 años fue detenido en la madrugada de este viernes luego de resistirse a un control de alcoholemia e intentar agredir a efectivos policiales, en un procedimiento realizado en la zona de Primera Junta y Luis N. Palma.

2 May, 2026, 16:25 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando un llamado alertó sobre la presencia de dos hombres en aparente estado de ebriedad a bordo de un vehículo.

 

Al llegar al lugar, personal policial constató la situación y solicitó la presencia de Tránsito Municipal para realizar el control correspondiente. En ese contexto, uno de los ocupantes se negó a someterse al test, adoptando una actitud violenta.

 

Según se informó, el hombre intentó agredir físicamente a los uniformados, por lo que fue reducido y detenido en el lugar.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado acusado de resistencia a la autoridad.

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ALCOHOLEMIA CONTROL DETENIDO POLICIALES

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