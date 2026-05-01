Avanza la instalación del nuevo piso del Teatro Gualeguaychú

Este es el primer paso de una reconstrucción total que también renovará la infraestructura eléctrica y el sistema de ventilación del recinto.

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio este jueves a la instalación de los tirantes de madera que conformarán la estructura de soporte del nuevo piso de la sala principal del Teatro Gualeguaychú, luego que ocurriera un derrumbe en uno de los sectores a mediados del año pasado, lo que obligó a encarar una reconstrucción total de la estructura.

La primera jornada de trabajo incluyó la desinfección integral de las 37 piezas recién arribadas desde un aserradero de la zona de Ubajay, cuya dimensión es de 12 metros de largo, 25 centímetros de espesor y 8 centímetros de ancho; llegaron sobre el mediodía del miércoles y fueron descargados directamente frente a la fachada del Teatro con sogas y trabajo manual.

Las tareas de carpintería quedaron a cargo de Ojeda Restauraciones de Pisos, Pulido y Plastificado de Piso de Madera, empresa local con 27 años de trayectoria especializada también en flotantes y granitos, adjudicada para aportar la mano de obra, mientras que el Gobierno municipal asumió la provisión de todos los materiales y materias primas necesarios.

La primera tarea sobre las piezas de madera fue su desinfección con Preservador Curador Insecticida para Madera Penta Pintumm, un producto que, además de bloquear el ingreso de plagas al recinto junto con las maderas, actúa sobre organismos ya presentes en el ambiente, a través del fuerte aroma que desprende.

El mismo tratamiento se aplicará a ambas caras de los más de 80 tableros fenólicos que conformarán el piso y que llegarán una vez que los tirantes estén completamente colocados. A ellos también se les sumará un aislante en entre dos y tres manos para fortalecer su resistencia ante posibles ataques de plagas y extender su vida útil.

En el interior de la sala, donde el piso ya fue retirado en su totalidad y el terreno natural quedó expuesto, cinco operarios trabajan de manera simultánea en la aplicación del producto preservador sobre cada pieza, al tiempo que organizan y posicionan los nuevos elementos de madera a lo largo de la superficie total de la platea.

Una vez que todos los tirantes queden asentados, los trabajos avanzarán sobre dos frentes simultáneos: el tendido del cableado subterráneo que vinculará, por un lado, la consola con el sistema de sonido de la sala y por el otro, todo el sistema lumínico. También se avanzará en el diseño e instalación del sistema de ventilación del piso, distribuido de forma estratégica en distintas superficies de la platea.

Antes de la colocación del fenólico, se realizará una fumigación general para garantizar que no quede ningún foco activo de plagas al momento del cierre definitivo del entrepiso, tras lo cual se ejecutará un pulido integral de toda la superficie como paso previo a la última etapa: la colocación de alfombras y butacas que marcará la antesala de la reapertura del Teatro.

El plazo estimado para completar la instalación de tirantes, fenólicos y desinfecciones es de aproximadamente dos meses.

Las causas del deterioro del piso del Teatro Gualeguaychú

En junio del año pasado se produjo el hundimiento del piso en el sector derecho de la sala —entre las filas 5 y 7 de butacas, observando desde el escenario— que generó preocupación en la comunidad cultural y la necesidad de una evaluación técnica exhaustiva.

Inmediatamente se constató que tres tirantes estructurales se habían fracturado, lo que ocasionó el colapso parcial del piso. Posteriormente, una inspección realizada por delegados de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, confirmó que los daños se debían a una invasión de insectos xilófagos que habían atacado la madera durante un período prolongado.

Para precisar el origen y la naturaleza del problema, se enviaron muestras al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” de Paraná. Allí, mediante análisis morfológicos con lupa estereoscópica y microscopía óptica, se identificaron insectos pertenecientes al orden Coleoptera, familia Curculionidae, género tentativamente asignado a Pentarthrum, conocido comúnmente como “gorgojo del parquet”.

Estos insectos se alimentan de madera, y pueden actuar tanto sobre estructuras húmedas como secas. Su capacidad de permanecer activos durante largos períodos —con un ciclo de vida que puede variar entre uno y veinticinco años— explica el deterioro lento y sostenido que afectó al piso del teatro. Los estudios indicaron que la infestación se habría desarrollado durante al menos una década, agravada por la falta de ventilación y por una fuente persistente de humedad subyacente.

Los especialistas remarcaron que la presencia de xilófagos no depende exclusivamente de la humedad, sino también de la ausencia de tratamientos preventivos. Existen especies —como las del género Pentarthrum, Lyctus y Anobium— capaces de colonizar maderas secas si no cuentan con protección química o física adecuada. En este sentido, la falta de políticas de mantenimiento sistemático fue un factor determinante en la progresión del daño.

Tras la obtención de los resultados y la confirmación de la identidad de la plaga, se procedió a un proceso integral de desinsectación y fumigación, a cargo de Grupo Omega, una empresa especializada en manejo integrado y control de plagas, cuya franquicia local opera en Gualeguaychú.

Los productos empleados cuentan con la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, se trata de productos residuales, lo que significa que su efecto se mantiene en el tiempo: actúan por contacto inmediato y continúan protegiendo la madera frente a eventuales movimientos o reinfestaciones.

Una vez realizadas estas tareas, el Gobierno de Gualeguaychú emprendió los trabajos de volver reconstruir la totalidad del piso para que en un futuro cercano el Teatro Gualeguaychú, decretado Edificio Histórico, pueda reabrir sus puertas luego de realizar las labores que merece una infraestructura acorde a su valor patrimonial.

Es por esto que cada tirante colocado, cada mano de preservador aplicada y cada metro de cable tendido son pasos concretos hacia la devolución del gran escenario de la Gualeguaychú, algo que toda una comunidad aguarda con ansiedad.

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