Sábado en Gualeguaychú con constante movimiento de visitantes

Este sábado se registra un constante movimiento de personas en Gualeguaychú, en el marco de un fin de semana largo que tiene como punto excluyente la presentación del convocante grupo rockero La Renga en el nuevo Espacio Astra en el Boulevard De León.

La Costanera muestra una fisonomía diferente por la expo que nuclea a una llamativa cantidad de motorhome en la zona de galpones del puerto, y más adelante la presencia de stands de venta de remeras, camisetas y otros souvenirs, la mayoría de La Renga, además de las ofertas gastronómicas.

En el fin de semana largo, hubo ingreso de personas desde el viernes, al igual que el sábado desde la mañana, y unas miles de personas que llegan directamente para el recital.

El secretario de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, manifestó en RADIO MÁXIMA que “hay gran cantidad de gente en las calles, un clima como festivo, el evento de autocamping tuvo una convocatoria excelente, un evento que ojalá haya venido para quedarse, que se nota más en gastronomía que en hospedaje”.

“Hay clima en la ciudad turística que me pone feliz. Hay muy alta ocupación, y se han instalado carpas por todos lados”, dijo Romero, quien agregó que “también hay un evento de grupos de scouts en el Ñandubaysal que convocó a 300 personas, y el autocamping superó por lo menos las expectativas mías”.

Una jornada soleada aunque fresca y por momentos con viento frío del sur, acompaña este sábado especial en Gualeguaychú.