 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CARNAVAL

El presidente de Central Entrerriano espera un buen carnaval para febrero

Agustín Barrere, presidente del club Central Entrerriano, manifestó en RADIO MÁXIMA que “el carnaval está andando bien pese a que bajó el consumo, la gente acompaña y creo que febrero va a ser totalmente superador".

2 Feb, 2026, 11:50 AM

"Yo creo que venimos bien, las comparsas invirtieron mucho este año y por ahí no se pudo acompañar el precio del espectáculo con las inversiones y por ahí va a estar complicado para recaudar lo que invirtieron. Hay que encarar las excursiones que recién ahora están resurgiendo", comentó Barrere.

 

"La inversión de cada comparsa ronda los 700 millones de pesos, y del consumo no le queda nada, el carnaval vendió toda la gastronomía para dentro del circuito, eso se tercerizó. En la comisión se habló sobre los precios que se cobran adentro", agregó el presidente de Central Entrerriano.

 

Reglamento del Carnaval

"No va a haber descuentos a menos que no se cumpla el reglamento, lo que hubo fue una confusión en como se venía haciendo antes con el tema de la votación, pero ya se solucionó dentro de la comisión. El reglamento nuevo te lleva al estatuto, y el estatuto dice que votan las cinco comparsas, entonces vota el que está afuera. Puede existir de vuelta el empate, ahí desempata el presidente de la comisión", explicó Barrere.

 

"La avivada siempre existió más allá de que adentro esté barato, desconozco el protocolo si se puede revisar o no", comentó sobre la polémica del público que ingresa al corsódromo con conservadoras o bebidas o comida de afuera.

 

Además, aseguró que la entrada del Carnaval va a tener un incremento en su precio, por lo tanto ahora cuesta 15 mil pesos para el público local, y con el aumento a realizar, pasaría a costar cerca de 18 o 19, aún no está confirmado.

Temas

CARNAVAL Central Entrerriano CONSUMO PRESIDENTE RADIO MÁXIMA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso