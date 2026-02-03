La reunión clave antes de la Batalla de Caseros se realizó en la Isla Libertad

Barrionuevo resaltó que la reunión organizativa entre Urquiza y los cancilleres de Brasil y Uruguay, se realizó en la Isla Libertad, sobre el río Gualeguaychú.

“Es una fecha muy importante para Entre Ríos, porque marcó un antes y un después de la conformación de nuestro país”, expresó.

“Urquiza se enfrentó con Juan Manuel de Rosas, que venía tomando el poder por mucho tiempo y representaba a la provincia de Buenos Aires y a las demás provincias. Rosas tenía también la representación de todos, era conocido como el restaurador de las leyes o como un tirano, dependiendo del historiador. Urquiza y Rosas eran grandes estancieros y tenían saladeros, con intereses económicos bastante parecidos. Antes de la batalla, ocurrió el 1º de mayo de 1851 el Pronunciamiento de Urquiza, que fue la no aprobación del manejo del exterior que tenía Rosas”, relató la profesora.

“Para Urquiza no fue fácil la batalla de Caseros, que fue el 3 de febrero de 1852”, sostuvo. Para cumplir su objetivo antes debió establecer importantes vínculos.

El 29 y 30 de junio de 1851, Urquiza se reúne en la isla Libertad con cancilleres de Uruguay y Brasil, fue donde se acordó la ofensiva contra Rosas. “No iba a ser fácil terminar con un gobernador como Rosas, que había estado mucho tiempo en el poder y es así que nuestra isla fue el motor que se encendió, para después llevar adelante esta batalla”, indicó Barrionuevo, constituyéndose, de esta manera, Gualeguaychú, como sede de una reunión decisiva.

En la Isla de la Libertad, se encontraron Justo José de Urquiza, el canciller oriental Herrera y Obes y el comandante de la Armada Brasileña, Eugenio Garzón. Después de la batalla de Caseros, se inició otro recorrido, que fue cómo organizar el país.