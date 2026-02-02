Recuperaron bebidas robadas del camión repartidor de una bodega

El hecho ocurrió alrededor de las 14:10, cuando personal de la Comisaría Octava que realizaba patrullajes preventivos observó a dos individuos en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, uno de ellos arrojó una caja de cartón y escapó a caballo, logrando darse a la fuga hacia un descampado.

El otro sospechoso intentó huir a pie, pero fue alcanzado a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos constataron que llevaba once latas de bebida energética, sin poder justificar su procedencia, luego se verificó que la caja abandonada contenía seis botellas de vodka y seis latas de Gancia, todas cerradas.

En el marco de las actuaciones posteriores, se realizó un rastrillaje en la zona y se localizó un camión con la lona dañada frente a una vinoteca ubicada en la intersección de Artigas y Pedro Jurado. El responsable del comercio confirmó la faltante de las bebidas recuperadas.

Intervino la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la detención del hombre interceptado, de 40 años, su traslado a sede policial y el secuestro de los elementos. En tanto, el sujeto que logró huir fue individualizado en la causa, ya que cuenta con antecedentes delictivos.