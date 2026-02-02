Pueblo Belgrano con 73% de ocupación en enero, igual que el año pasado

Pueblo Belgrano tiene 120 complejos, y si bien hacen promociones, les cuesta lograr ocupación plena de lunes a jueves.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano, en el mes de enero el promedio de ocupación en los complejos de la localidad fue cercano al 75 por ciento, con un promedio de tres noches de alojamiento.

Si bien el primer fin de semana de enero la ocupación estuvo cerca del 90%, los restantes fines de semana el promedio se acomodó entre el 70 y el 75 por ciento en los complejos homologados de Pueblo Belgrano, con promedio de estadías entre dos y tres noches, aunque en algunos pocos casos, se dieron pernoctes superiores a las cinco noches.

María Luz Villagra, titular de la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano, expresó que “los números no son malos, reflejan una realidad. El turismo de cercanía que es lo que ofrecemos en Pueblo Belgrano apunta a los fines de semana, a una escapada de descanso o para conocer el Carnaval del País. Pero es algo que se ve reflejado en distintos puntos de la provincia, no solamente en nuestra localidad”.

De cara al mes de febrero, que suele ser más fuerte en cuanto a reservas y ocupación, la funcionaria sostuvo que “para el fin de semana largo de Carnaval, hay un promedio de reservas cercano al 60%, no tenemos dudas que ese fin de semana estaremos con ocupación completa. Además este año no cae sobre fin de mes como en otras ocasiones, así que seguramente será un buen fin de semana. El tema es poder potenciar los fines de semana restantes y ofrecer una buena oferta de servicios para que el turista se sienta atraído para alojarse en Pueblo Belgrano”.

“Los prestadores han ofrecido promociones para poder captar mayor cantidad de días de alojamiento, son distintas variables que se van realizando a medida que avanza la temporada”, finalizó Villagra.

Feria de la Curva y Cortá la Semana

Dos de los atractivos que presenta Pueblo Belgrano para los turistas y para sus vecinos son la Feria de la Curva, que cumplió su primer aniversario y el emprendimiento Cortá la Semana, que todos los miércoles ha tenido multitudinarias concurrencias.

La Feria de la Curva es una propuesta en la que distinto tipo de emprendedores ofrece sus productos y ha tenido muy buena aceptación en su primer año de vida. Artesanos, emprendedores del rubro gastronómico, ceramistas y otros rubros son comprendidos dentro de las ofertas que propone La Feria de la Curva.

En este año, se sumó Cortá la Semana, en el predio de la Curva de Fiorotto, que mezcla una muy atractiva oferta cultural, con bandas en vivo, batucadas y la presencia de agrupaciones reconocidas en el ambiente musical, combinado con una muy buena propuesta gastronómica para toda la familia.