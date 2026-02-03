Realizan una limpieza integral en todo el Camino de la Costa

El Municipio inició este lunes una limpieza integral del Camino de la Costa, con foco en los tramos linderos al río Gualeguaychú. La intervención abarca un ordenamiento general del sector, con acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales, la seguridad y el uso cotidiano de uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de poda de la Dirección de Espacios Verdes, que contó con apoyo de personal de la Dirección de Higiene Urbana y el de la Cooperativa de Trabajo Centenario, responsable del mantenimiento del Camino de la Costa.

El operativo incluyó poda de levante para despejar visuales y liberar sectores de circulación, además del retiro sistemático de ramas y restos de gran porte acumulados bajo la arboleda.

Para la ejecución de los trabajos se utilizaron herramientas de corte, equipos manuales y camiones volcadores, que permitieron cargar y retirar tres unidades completas de residuos vegetales y troncos de mayor diámetro.

El material extraído proviene exclusivamente de los árboles existentes en la zona, sin afectar ejemplares ni modificar la masa arbórea del lugar.

La intervención también contempló el despeje de un amplio tramo de la ribera, que quedó liberado de ramas bajas y restos acumulados, junto con el corte y emprolijado del pasto en sectores clave del paseo. Estas acciones permitieron recuperar áreas que permanecían con acceso limitado y mejorar la percepción de orden y limpieza en todo el corredor costero.

Durante la jornada se definieron, además, futuras tareas a realizar sobre el muelle ubicado inmediatamente después del puentecito que marca el inicio de la recta del Camino de la Costa: allí se proyecta un arreglo integral que permitirá poner en valor esa infraestructura y garantizar condiciones adecuadas para su uso.

En los próximos días, el trabajo continuará sobre los árboles ubicados más próximos al agua, siempre bajo el mismo criterio de limpieza y despeje, sin tala ni extracción de ejemplares. La intervención prioriza el cuidado del entorno natural y la preservación del paisaje ribereño, por lo cual no se talarán ni se quitarán especies que están plantadas en el lugar.

A partir de las mejoras concretadas en esta primera etapa, vecinos y turistas comenzaron a utilizar nuevamente el espacio público acondicionado, con sectores más accesibles, mayor visibilidad y mejores condiciones para la recreación y el esparcimiento.

Este tipo de intervenciones reafirma la importancia de una gestión activa del espacio público que combine mantenimiento, planificación y respeto por el ambiente.

Ordenar y cuidar el Camino de la Costa y la ribera del río no solo mejora la calidad de vida de quienes viven en esa zona, sino que también fortalece el vínculo de la comunidad con este sector de la ciudad y sus paisajes, uno de los pilares más visitados de Gualeguaychú.

Temas INTERVENCION