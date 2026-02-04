La Yuyera: una historia para visitar y recordar

Durante décadas, sus pasos unieron barrios, llevó alivio natural a los hogares y dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Gualeguaychú recuerda con cariño y admiración la figura de Doña Jerónima Sofía Alegre de Díaz, conocida por generaciones enteras simplemente como “La Yuyera”.

Nacida a principios del siglo XX, Jerónima recorrió incansablemente la ciudad desde su juventud hasta edad muy avanzada. Con su característico pañuelo negro anudado a la cabeza y la canasta de mimbre bajo el brazo, transitó todos los rincones de Gualeguaychú: desde Pueblo Nuevo hasta el Hospital, desde La Cuchilla hasta el Molino, cruzando veredas, calles y barrios en trayectos que hoy parecen épicos.

En tiempos en los que la medicina convencional no siempre llegaba fácilmente a los barrios más periféricos, Doña Jerónima se convirtió en un puente de confianza hacia la salud natural. En su canasta no solo llevaba plantas y yuyos; llevaba sabiduría ancestral, el conocimiento preciso de la tierra entrerriana para aliviar dolores del cuerpo y del alma. Cada planta entregada iba acompañada de la recomendación justa, siempre con la dignidad y la calidez de quien conoce profundamente los secretos del monte.

La caminata inagotable de esta mujer pequeña y de belleza singular llegó a su fin físico el 6 de febrero de 2001, cuando contaba con 92 años. Desde entonces, sus restos descansan en paz en el Cementerio Norte, en el nicho urna 2649, fila 1, sección C, galería 29 del Columbario.

Sin embargo, su esencia permanece viva en las tardes tranquilas de Gualeguaychú, en las historias que se continúan narrando, en su legado que sigue siendo parte de la comunidad.

Este legado ha alcanzado resonancia nacional a través de la canción "La Yuyera", compuesta e interpretada por el artista local Damián Lemes, quien representó a Gualeguaychú en el Pre Cosquín 2026. Lemes clasificó a la final del certamen en la categoría de Canción Inédita con esta obra, que rinde homenaje a la figura de Doña Jerónima, y resultó ganador tras la deliberación del jurado. Posteriormente, se presentó en la gala especial de ganadores en la Plaza Próspero Molina el 19 de enero de 2026, consolidando el talento folklórico de la ciudad y perpetuando la memoria de "La Yuyera" en el mayor festival de folklore del país.