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Guale DEPORTE

Se realiza en Gualeguaychú la segunda Final Provincial de los Juegos Evita

Aproximadamente 330 participantes de distintos puntos de Entre Ríos disputan este jueves y viernes, las competencias de básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa.

24 Sep, 2026, 11:00 AM
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Gualeguaychú recibe desde este jueves a las delegaciones que participarán de la segunda Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, una instancia que reúne a aproximadamente 330 participantes de diferentes localidades de Entre Ríos. Las actividades se realizan jueves y viernes.

 

La competencia es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, cuya máxima autoridad es Sebastián Uranga, junto al municipio anfitrión y las instituciones deportivas que serán sede de las diferentes disciplinas.

 

Este jueves se concreta la llegada y acreditación de las delegaciones, junto con las charlas técnicas y la puesta en marcha de las competencias. Los jóvenes participarán en básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa, en las ramas masculina y femenina.

 

Las actividades se desarrollan en distintos escenarios deportivos de la ciudad: el Club Neptunia, el Club Central Entrerriano, el ex Frigorífico y el Polideportivo Municipal Suburbio Norte. El viernes continuarán las competencias y, desde las 13, se desarrollarán las instancias definitorias, con cuartos de final, semifinales y finales.

 

Esta segunda Final Provincial contará con la presencia de autoridades de la Provincia, que acompañarán el desarrollo de las jornadas y el trabajo que se lleva adelante para fortalecer las políticas deportivas destinadas a niños, niñas y jóvenes entrerrianos.

 

Asimismo, personal de la Secretaría de Deportes estará presente durante las dos jornadas, acompañando la organización, el desarrollo de las competencias y las necesidades de las delegaciones que llegan a Gualeguaychú desde distintos puntos del territorio provincial.

 

Los equipos que resulten ganadores de esta instancia accederán a las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata, dando continuidad al recorrido deportivo de los jóvenes entrerrianos y a una propuesta que promueve la participación, el encuentro y el desarrollo a través del deporte.

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