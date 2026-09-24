Se realiza en Gualeguaychú la segunda Final Provincial de los Juegos Evita

Gualeguaychú recibe desde este jueves a las delegaciones que participarán de la segunda Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, una instancia que reúne a aproximadamente 330 participantes de diferentes localidades de Entre Ríos. Las actividades se realizan jueves y viernes.

La competencia es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, cuya máxima autoridad es Sebastián Uranga, junto al municipio anfitrión y las instituciones deportivas que serán sede de las diferentes disciplinas.

Este jueves se concreta la llegada y acreditación de las delegaciones, junto con las charlas técnicas y la puesta en marcha de las competencias. Los jóvenes participarán en básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa, en las ramas masculina y femenina.

Las actividades se desarrollan en distintos escenarios deportivos de la ciudad: el Club Neptunia, el Club Central Entrerriano, el ex Frigorífico y el Polideportivo Municipal Suburbio Norte. El viernes continuarán las competencias y, desde las 13, se desarrollarán las instancias definitorias, con cuartos de final, semifinales y finales.

Esta segunda Final Provincial contará con la presencia de autoridades de la Provincia, que acompañarán el desarrollo de las jornadas y el trabajo que se lleva adelante para fortalecer las políticas deportivas destinadas a niños, niñas y jóvenes entrerrianos.

Asimismo, personal de la Secretaría de Deportes estará presente durante las dos jornadas, acompañando la organización, el desarrollo de las competencias y las necesidades de las delegaciones que llegan a Gualeguaychú desde distintos puntos del territorio provincial.

Los equipos que resulten ganadores de esta instancia accederán a las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata, dando continuidad al recorrido deportivo de los jóvenes entrerrianos y a una propuesta que promueve la participación, el encuentro y el desarrollo a través del deporte.