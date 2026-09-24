Rebollo: "Las grandes estructuras del narcotráfico son trasnacionales"

El funcionario resaltó que, a partir de la nueva gestión del ministro de Justicia de la nación, lo que se hizo fue regularizar los nombramientos en todo el país, que habían sido postergados durante muchos años, no obstante, el trabajo continúa como se venía realizando hasta la actualidad. Entre las principales ocupaciones, se encuentra la investigación del narcotráfico.

Rebollo se refirió a este aspecto y advirtió que las grandes estructuras criminales son trasnacionales por lo que se requiere del trabajo colaborativo entre diversas instituciones. “Es importantísimo seguir la ruta del dinero”, indicó.

Asimismo, reconoció que aunque tales estructuras poseen un importante caudal económico que hace que vayan “por delante” de lo que se puede investigar, “no existe el crimen perfecto, con voluntad y aplicación, se puede llegar a cualquier lado”, afirmó.

En este sentido señaló además, que “el narcotráfico está en todo el país. En el caso de la región, tenemos la ruta 14 y el rio Uruguay que nos conecta con la republica oriental del Uruguay y siempre se trabaja sobre eso. Ha habido en su momento el secuestro de un avión con 360 kilos de cocaína, transita la droga y hemos tenido investigaciones respecto al narcotráfico en la ciudad. Hay que seguir trabajando”.

En otro orden, el fiscal federal, también advirtió que en la zona se están llevando adelante investigaciones relacionadas al lavado de dinero, aunque prefirió no ahondar en declaraciones. “Hay una que otra investigación”, señaló.

Parque industrial

En otro orden, Rebollo se refirió finalmente, a la clausura de la planta de efluentes en Gualeguaychú, y remarcó que agotó “todas las instancias, antes de llegar al pedido de clausura”, priorizando el derecho a una actividad industrial lícita y a un ambiente sano. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, “la balanza se inclinó hacia el derecho a un ambiente sano. Por eso el pedido fue la clausura de la planta y el juez ha fallado en favor de ese pedido”, subrayó.