Así lo confirmó a Página Gremial el secretario general, Jorge «Piry» Ávalos, quien destacó el impacto que la nueva actividad puede tener en el empleo local.

El dirigente explicó que el sindicato no participó de las instancias iniciales del proyecto, aunque estaba al tanto de la construcción de un importante depósito en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Posteriormente, tomó conocimiento de que la operación estaría a cargo de Loginter, empresa que se trasladó a las nuevas instalaciones.

Precisó que en el centro logístico funcionarán dos actividades diferenciadas: una vinculada al depósito, con personal que dependería directamente de Mercado Libre, y otra relacionada con la distribución de los paquetes, a cargo de Loginter. “La parte de logística, la que se encarga de la entrega, de ordenar los paquetes y todo eso, está a cargo de esta empresa que sí está encuadrada en Camioneros”, señaló.

A partir de esa diferenciación, el sindicato comenzó a mantener conversaciones con Loginter para coordinar la incorporación de trabajadores y su encuadramiento gremial. “Estamos al tanto de la situación, estamos hablando con la empresa para coordinar los puestos de trabajo de ese galpón”, sostuvo.

El dirigente también mencionó el crecimiento de la actividad logística en la provincia. “Tenemos una operación grande en Paraná y ahora otra grande en Gualeguaychú. Y sabemos que hay otro punto que está medio en crecimiento que también es Concordia”, apuntó al respecto.

Encuadramiento gremial

Ávalos valoró la llegada de la actividad por su impacto en el empleo local y por las posibilidades de representación sindical. “Lo evaluamos como positivo porque se van a generar puestos de trabajo para la gente de Gualeguaychú. Y también es positivo para nosotros, porque un alto porcentaje de esos trabajadores van a terminar encuadrados en el gremio de Camioneros”, afirmó en diálogo con Página Gremial.

En tanto, remarcó que la prioridad es que los nuevos puestos tengan condiciones laborales adecuadas y no se instrumenten bajo modalidades que dejen a los trabajadores sin protección gremial. “Estamos trabajando para que sean puestos de trabajo de calidad y que no se recurra a modalidades como el monotributo o la tercerización, que terminan dejando a los trabajadores con bajos ingresos y desprotegidos”, advirtió.

El dirigente cuestionó que algunas empresas recurran a la contratación de fleteros como monotributistas, una modalidad que, según planteó, permite mayor flexibilidad empresarial, pero deja a los trabajadores sin cobertura sindical porque “no tiene ninguna protección de ningún sindicato”.

Por último sostuvo que Camioneros realizará las gestiones administrativas necesarias para incorporar a los trabajadores y garantizar su representación. “Vamos a hacer todo el trabajo administrativo para que se afirmen los compañeros y estén protegidos por el gremio, por cualquier circunstancia”, concluyó.

Fuente: Página Gremial