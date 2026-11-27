En ambos episodios quedaron expuestas debilidades en los mecanismos de custodia y control. Dos hechos diferentes que obligan a preguntar quién supervisa la seguridad, qué responsabilidades se determinaron y qué medidas concretas se adoptaron para evitar nuevas fugas.

Por: maximaonline

La seguridad del sistema penitenciario entrerriano vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Dos episodios de evasión, ocurridos en circunstancias diferentes, ponen sobre la mesa una preocupación que excede la recaptura de un detenido o la búsqueda de un prófugo: el funcionamiento de los mecanismos de custodia, vigilancia y supervisión del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Por un lado, la evasión de un interno de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, quien habría conseguido atravesar el sector de guardia, aprovechar la salida de visitantes y abandonar el establecimiento, aunque fue recapturado minutos después.

Por otro, la fuga de Claudio Matías González, conocido como “El Gallo”, condenado a nueve años de prisión por homicidio simple, quien logró escapar durante un traslado penitenciario en Concepción del Uruguay. Al momento del episodio estaba acompañado por cuatro funcionarios y, según la información proporcionada por el propio Servicio Penitenciario a la Policía, no llevaba colocadas las esposas.

No se trata de afirmar que ambos hechos tuvieron idénticas circunstancias ni de anticipar responsabilidades individuales. Sin embargo, los dos episodios tienen un punto en común: obligan a revisar cómo se están cumpliendo las obligaciones de custodia y qué controles existen sobre el personal y los procedimientos.

Miotti reconoció negligencias en la UP9

El 23 de octubre, en declaraciones a RADIO MÁXIMA, el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti, se refirió a la investigación vinculada con el ingreso de teléfonos celulares y las irregularidades detectadas en la Unidad Penal Nº 9.

“Hubo negligencia nuestra y por eso hay una investigación sumaria en curso donde los controles de seguridad fueron burlados”, reconoció públicamente.

El funcionario también aseguró: “Nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”, y confirmó que se habían realizado actuaciones administrativas y que los teléfonos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Sus declaraciones representaron un reconocimiento institucional de que los mecanismos de control habían fallado. Miotti mencionó distintas posibilidades sobre cómo pudieron burlarse los controles, entre ellas la intervención de familiares, internos o personal penitenciario.

La investigación deberá determinar qué ocurrió, qué áreas tenían responsabilidades de supervisión y si existieron conductas individuales que ameriten sanciones.

Pero el interrogante sigue vigente: ¿Qué cambios se implementaron después de que la propia conducción del organismo reconociera negligencias?

La fuga en la UP9: atravesó el sector de guardia y salió entre los visitantes

En ese contexto, la evasión registrada en la Colonia Penal El Potrero volvió a encender las alarmas.

De acuerdo con la información disponible, el interno habría aprovechado el movimiento generado por la salida de visitantes para atravesar la puerta de contención del sector de guardia, mezclarse entre las personas que abandonaban el establecimiento y salir de la unidad.

Fue recapturado minutos después.

Aunque la rápida recuperación del detenido permitió cerrar el episodio, no respondió la pregunta más importante: ¿cómo pudo una persona alojada en una cárcel superar los controles de seguridad y abandonar el establecimiento?

El hecho exige conocer qué personal se encontraba de servicio, cómo funcionaba el sistema de vigilancia, qué registros se analizaron y si se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

También resulta necesario establecer si se inició un sumario específico por esta evasión, si se determinaron responsabilidades funcionales y si hubo modificaciones en los protocolos de ingreso y egreso de visitantes.

“El Gallo”: cuatro funcionarios, sin esposas y un traslado que terminó en fuga

El segundo episodio ocurrió en Concepción del Uruguay y tuvo como protagonista a Claudio Matías González, alias “El Gallo”, quien cumplía una condena de nueve años de prisión por el homicidio simple de Cristian Emiliano Martínez, conocido como “Loquillo”, ocurrido en 2021.

El comisario Matías Lencina, jefe de Operaciones de la Departamental Uruguay, brindó detalles sobre el operativo de búsqueda y las circunstancias de la evasión.

Según explicó, González había sido trasladado desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hacia la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay por razones de acercamiento familiar.

La fuga se produjo cuando viajaba en un vehículo del Servicio Penitenciario que trasladaba a otro interno para una visita sociofamiliar.

En esas circunstancias, González aprovechó la oportunidad para escapar en el barrio 30 de Octubre, una zona que conocía, donde había crecido y donde cuenta con familiares y conocidos.

Uno de los datos más relevantes aportados por el jefe policial es que el condenado estaba acompañado por cuatro funcionarios penitenciarios y no llevaba colocadas las esposas, según la información suministrada por el propio Servicio Penitenciario.

Ese dato abre interrogantes sobre los criterios de seguridad utilizados para realizar traslados de personas condenadas por delitos graves, la evaluación de riesgos y las medidas de sujeción y vigilancia previstas para este tipo de procedimientos.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda con controles vehiculares, recorridas y verificaciones de domicilios. Lencina confirmó que ya se habían chequeado varias viviendas sin resultados positivos y solicitó la colaboración de la ciudadanía.

Dos episodios que exigen explicaciones

La fuga en la UP9 y la evasión de González durante un traslado no son hechos intercambiables. Sin embargo, ambos dejan planteada una cuestión institucional que no puede quedar reducida a la responsabilidad de los agentes que estaban presentes en cada procedimiento.

La conducción del Servicio Penitenciario tiene la obligación de garantizar protocolos adecuados, supervisar su cumplimiento y establecer mecanismos de control que permitan prevenir situaciones de esta naturaleza.

En la UP9, el propio director general reconoció negligencias y confirmó una investigación sumaria. En Concepción del Uruguay, la fuga de un condenado acompañado por cuatro funcionarios y sin esposas plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se autorizó y ejecutó el traslado.

¿Se investigaron las responsabilidades de quienes participaron en ambos episodios? ¿Qué resultados arrojaron las actuaciones administrativas? ¿Hubo sanciones o medidas preventivas? ¿Se revisaron los protocolos de custodia y traslado? ¿Qué responsabilidad le corresponde a las autoridades encargadas de supervisar estos procedimientos?

Son preguntas que merecen respuestas oficiales.

Porque una fuga puede terminar con una recaptura, pero una falla de seguridad que no se investiga ni se corrige puede volver a repetirse.

La cuestión ya no es solamente cómo escaparon dos internos. La pregunta de fondo es qué está haciendo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos para garantizar que no vuelva a suceder.