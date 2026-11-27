La Oficina de Empleo del Gobierno de Gualeguaychú informa que una empresa con operaciones en la ciudad abrió una convocatoria laboral orientada a la incorporación de personal para cumplir funciones de operario/a de depósito en las instalaciones vinculadas a la plataforma Mercado Libre.

La contratación se realizará bajo la modalidad eventual a través de agencias de trabajo y por convocatoria, de acuerdo a las necesidades operativas. Las incorporaciones varían, según la necesidad, dependiendo de las fechas, en tanto los postulantes serán convocados de acuerdo a la nómina en la que sean ingresados.

El convenio es el correspondiente a Camioneros, como auxiliar de segunda categoría para carga postal.

Para postularse, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: contar con una edad de entre 19 y 36 años, ambos géneros; secundario completo; movilidad popia (excluyente); residencia cercana al lugar de trabajo (no excluyente).

Asimismo, se requiere la presentación de certificado de antecedentes penales vigente y disponibilidad horaria y física para desarrollar tareas operativas que demanden la manipulación y el traslado de mercadería de diferentes pesos y dimensiones. Si bien no resulta excluyente, se valorará positivamente poseer experiencia previa en gestiones logísticas, sistemas de distribución cross docking o labores en centros de almacenamiento, priorizando perfiles proactivos, predispuestos al aprendizaje y habituados a entornos de trabajo dinámicos. Se destaca que el personal contará con capacitación.

Los interesados deberán enviar CV (Currículum Vitae) en formato digital a: [email protected]

Esta instancia de recepción de documentación se enmarca en el acompañamiento que el Estado municipal brinda a las empresas locales, facilitando el contacto entre oferentes y demandantes de empleo.

Municipalidad de Gualeguaychú